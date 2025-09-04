Jueves, 04 de Septiembre 2025

AGUACEROS en Guadalajara esta noche; pronóstico de este jueves 4 de septiembre

Para este jueves 4 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 4 de septiembre se prevé tormentas en Guadalajara por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este jueves 4 de septiembre, debido al paso del huracán Lorena —que esta mañana se informó se degradó a tormenta tropical— en Jalisco se prevén lluvias en diferentes regiones, las cuales iniciaron desde la mañana y se pronostica que continúen en intervalos durante la tarde y noche.

Con respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), hay probabilidad de que por la tarde y noche se presenten algunos chubascos puntuales con actividad eléctrica. La temperatura en el AMG se pronostica con una máxima de 25°-28 grados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 4 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 30 al 70 % en la región, así como tormentas con probabilidad del 80 porciento. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 4 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 20 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  20 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 80% en la región
20:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
21:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
22:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
23:00  18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

