Tianguistas piden se les deje trabajar pese a contingencia

Decenas de manifestantes protestaron esta mañana en las instalaciones de Palacio de Gobierno con la finalidad de exigir se les permita trabajar, pese a las medidas de aislamiento solicitadas por las autoridades de los tres niveles de Gobierno por la contingencia causada por el COVID-19.

Por la mañana, quienes se identificaron como tianguistas que laboran en la zona de la Calle 40, acudieron primero a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) con la finalidad de interponer una queja colectiva en contra del Gobierno estatal “por impedirles trabajar sin darles un apoyo para su sustento”.

Luego de esto marcharon hasta el Palacio de Gobierno, donde los esperaban a un costado del edificio, varias unidades de la Policía del Estado con escudos antimotines.

Tras la negativa a ser recibidos, según refirieron los asistentes a la protesta, bloquearon por algunos minutos el cruce de la Avenida Juárez y la calle Ramón Corona, obligando a los automovilistas a desviarse por la calle Maestranza.

Algunos policías estatales pidieron a los inconformes que permitieran la circulación de al menos dos carriles de la avenida, pero ante la negativa, personal del ejecutivo estatal acudió con ellos asegurando que una comitiva sería recibida para escuchar sus inconformidades.

José es uno de los manifestantes que, con bastón en mano, acudió a la protesta para apoyar a sus compañeros. Él aseguró que vende “chácharas” en el tianguis de los domingos desde hace unos 40 años, con lo cual gana de entre 100 a 200 pesos al día con los que subsiste.

Pese a que tiene familia, detalló, sus hijos no lo pueden apoyar económicamente por lo cual él tiene que valerse por sí mismo. “No nos dejan trabajar ni nos apoyan con nada, así no sé cómo quieren que nos quedemos en nuestra casa”, añadió.

Victoria es otra de las afectadas. ella contó que su mamá tiene un lugar en el tianguis desde hace 14 años, sin embargo, acusó que “otras zonas del mismo baratillo sí están trabajando”, aún cuando no venden productos considerados como esenciales, y añadió que pese a que se inscribió para recibir el apoyo estatal de cinco mil pesos que ofertó el Gobierno de Jalisco, ella no logró recibirlo.

“Es injusto que nada más dejen a una parte del comercio informal y a otra no, todos tenemos la misma necesidad. No somos Europa, no somos Estados Unidos donde allá el Gobierno sí apoya a la ciudadanía, aquí no tenemos. No le estamos pidiendo nada más que nos deje trabajar. ¿Qué está queriendo hacer? ¿Matarnos de hambre o de coronavirus?”, finalizó Victoria.

