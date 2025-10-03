Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, Jalisco registró dos sismos de magnitud moderada durante la madrugada: uno sucedió en Puerto Vallarta y el otro en el municipio de El Grullo.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este viernes 3 de octubre de 2025 en Jalisco

La madrugada del 3 de octubre se presentó actividad sísmica moderada en 2 municipios de Jalisco.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.3 01:19:02 22 km al noreste de El Grullo 2.7 km 3.5 03:33:58 23 km al sureste de Puerto Vallarta 17.6 km

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

Los movimientos telúricos dieron la bienvenida a Jalisco en el décimo mes del año. El primero de octubre se registraron tres sismos:

A las 10:26 horas, se presentó un sismo de magnitud 4.1 cerca de las costas de Cihuatlán.

Ese mismo día, a las 13:21 horas, el sureste de Puerto Vallarta experimentó otro movimiento de magnitud 3.4.

Finalmente, la jornada cerró a las 23:22 horas con un sismo de magnitud 3.9, también en Cihuatlán.

