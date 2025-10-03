Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, Jalisco registró dos sismos de magnitud moderada durante la madrugada: uno sucedió en Puerto Vallarta y el otro en el municipio de El Grullo.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.La madrugada del 3 de octubre se presentó actividad sísmica moderada en 2 municipios de Jalisco. Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.Los movimientos telúricos dieron la bienvenida a Jalisco en el décimo mes del año. El primero de octubre se registraron tres sismos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF