Se registra sismo en Puerto Vallarta este 3 de octubre

Se presentaron 2 sismos de magnitud moderada en Jalisco durante la madrugada de este viernes

Por: Fabián Flores

La madrugada del 3 de octubre se presentó actividad sísmica en 2 municipios de Jalisco. ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional / EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, Jalisco registró dos sismos de magnitud moderada durante la madrugada: uno sucedió en Puerto Vallarta y el otro en el municipio de El Grullo.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este viernes 3 de octubre de 2025 en Jalisco

La madrugada del 3 de octubre se presentó actividad sísmica moderada en 2 municipios de Jalisco. 

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
3.3 01:19:02 22 km al noreste de El Grullo 2.7 km
3.5 03:33:58 23 km al sureste de Puerto Vallarta 17.6 km

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

Los movimientos telúricos dieron la bienvenida a Jalisco en el décimo mes del año. El primero de octubre se registraron tres sismos:

  • A las 10:26 horas, se presentó un sismo de magnitud 4.1 cerca de las costas de Cihuatlán.
  • Ese mismo día, a las 13:21 horas, el sureste de Puerto Vallarta experimentó otro movimiento de magnitud 3.4.
  • Finalmente, la jornada cerró a las 23:22 horas con un sismo de magnitud 3.9, también en Cihuatlán.

FF

