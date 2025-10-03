Viernes, 03 de Octubre 2025

Tres rutas de camiones del transporte público modificarán sus recorridos en El Zalate este viernes 3 de octubre

La Secretaría de Transporte de Jalisco advirtió el cambio en los derroteros

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La Secretaría de Transporte advirtió sobre la modificación en la ruta de tres camiones este viernes 3 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este viernes 3 de octubre una obra de renovación de la infraestructura vial en la colonia El Zalate en Guadalajara provocará que tres rutas de camiones del transporte público modifiquen sus derroteros provisionalmente a partir de las 12:00 horas.

El cierre será sobre la calle José Luis Velasco desde Eligio Ancona hasta Sor Juana Inés de la Cruz. Por ello se habilitará como ruta alterna el flujo en ambos sentidos por Calle Betsayda hasta Calle Av. Patria, para luego tomar Carlos Barrera y finalmente llegar a Sor Juana Inés de la Cruz.

Estas son las rutas afectadas por los trabajos este viernes 3 de octubre

  • C18 V2
  • C29 V1
  • C108

La modificación en los recorridos de estas tres rutas comenzará este viernes 3 de octubre a partir de las 12:00 horas y se retomará de manera normal hasta nuevo aviso. Recuerda seguir información de la Secretaría de Transporte Jalisco para recibir actualizaciones sobre el tema.

Procura tomar tu tiempo si planeas abordad a alguna de estas rutas el día de hoy después del horario mencionado.

