Tres rutas de camiones del transporte público modificarán sus recorridos en El Zalate este viernes 3 de octubre

Este viernes 3 de octubre una obra de renovación de la infraestructura vial en la colonia El Zalate en Guadalajara provocará que tres rutas de camiones del transporte público modifiquen sus derroteros provisionalmente a partir de las 12:00 horas.

El cierre será sobre la calle José Luis Velasco desde Eligio Ancona hasta Sor Juana Inés de la Cruz. Por ello se habilitará como ruta alterna el flujo en ambos sentidos por Calle Betsayda hasta Calle Av. Patria, para luego tomar Carlos Barrera y finalmente llegar a Sor Juana Inés de la Cruz.

Estas son las rutas afectadas por los trabajos este viernes 3 de octubre

C18 V2

C29 V1

C108

La modificación en los recorridos de estas tres rutas comenzará este viernes 3 de octubre a partir de las 12:00 horas y se retomará de manera normal hasta nuevo aviso. Recuerda seguir información de la Secretaría de Transporte Jalisco para recibir actualizaciones sobre el tema.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Procura tomar tu tiempo si planeas abordad a alguna de estas rutas el día de hoy después del horario mencionado.

Te puede interesar: Identifican causas del tráfico en López Mateos; presentarán soluciones en noviembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

