INAPAM: Estas ópticas en Guadalajara cuentan con hasta 40% de descuento

La tarjeta otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), funciona como una herramienta de apoyo para las personas de la tercera edad. Asimismo, este organismo promueve políticas públicas y derechos para su bienestar.

A partir de los 60 años cumplidos, se puede solicitar tarjeta del INAPAM que, además de funcionar como una identificación oficial, le brinda ciertos beneficios a los adultos mayores.

Entre una larga lista de beneficios otorgados al presentar la tarjeta INAPAM, los descuentos preferenciales en pagos de servicios y lugares recreativos son algunas de las ventajas que más ha generado interés entre las personas, incluso en materia de salud, transporte, entre otros rubros.

Aquí te compartimos por ejemplo, algunas ópticas de Guadalajara donde hay descuento con tarjeta del INAPAM, de acuerdo con el listado actualizado para este 2025:

