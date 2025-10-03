Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica en repetidas ocasiones durante la madrugada de este 3 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este viernes 3 de octubre de 2025 en Chiapas

La madrugada del 3 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.8 00:34:11 112 km al suroeste de Mapastepec 16.1 km 4.0 01:38:10 153 km al suroeste de Ciudad Hidalgo 15 km 3.7 04:40:56 18 km al noroeste de Cintalapa 140.4 km

Hasta el momento, la autoridad de la entidad no han reportado afectaciones.

