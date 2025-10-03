Viernes, 03 de Octubre 2025

Chiapas registró actividad sísmica esta madrugada del 3 de octubre

El estado de Chiapas registró actividad sísmica leve y moderada en lo que va de este viernes 

Por: Fabián Flores

La madrugada del 3 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas. ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica en repetidas ocasiones durante la madrugada de este 3 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este viernes 3 de octubre de 2025 en Chiapas

La madrugada del 3 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
3.8 00:34:11 112 km al suroeste de Mapastepec 16.1 km
4.0 01:38:10 153 km al suroeste de Ciudad Hidalgo 15 km
3.7 04:40:56 18 km al noroeste de Cintalapa 140.4 km

Hasta el momento, la autoridad de la entidad no han reportado afectaciones.

