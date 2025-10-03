Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica en repetidas ocasiones durante la madrugada de este 3 de octubre.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.La madrugada del 3 de octubre se presentó actividad sísmica en Chiapas que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.Hasta el momento, la autoridad de la entidad no han reportado afectaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF