Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY viernes 03 de octubre de 2025?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 03 de octubre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en la mayor parte como Buena, mientras que en algunas partes las marca como Aceptable.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 29 puntos IMECA

Santa Anita: 73 puntos IMECA

Las Pintas: 81 puntos IMECA

Miravalle: 81 puntos IMECA

Tlaquepaque: 13 puntos IMECA

Oblatos: 31 puntos IMECA

Santa Fe: 75 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones

Población en general:

El riesgo en salud es mínimo.

Población sensible:

Personas que son sensibles al ozono (O3) o material particulado (PM10 y PM2.5) pueden experimentar irritación de ojos y síntomas respiratorios como tos, irritación de vías respiratorias, expectoración o flema, dificultad para respirar o sibilancias.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: ESTA es la nueva fecha límite para registrar estudiantes de secundaria

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Reduce las actividades físicas vigorosas* al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años, personas gestantes y población general:

Disfruta las actividades al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV