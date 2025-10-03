Violencia en Zacatecas; reportan incendios y bloqueos en 6 municipios

La madrugada de este viernes se reportó una serie de narcobloqueos en tramos carreteros de seis municipios con la quema de diversos tractocamiones sitiando los principales accesos a la entidad. Derivado de esta situación se activó un fuerte operativo en todos los puntos críticos y las autoridades de Zacatecas pidieron transitar con precaución en esos lugares.

Bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Los hechos fueron confirmados por el secretario general, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien publicó que los bloqueos se realizaron con el incendio de varios tractocamiones en tramos carreteros de los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete.

Asimismo, este precisó que las diferentes corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno activaron el Plan Antibloqueos con el objetivo de liberar la circulación y reforzar los operativos permanentes.

A dichos puntos acudió personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía estatal para intensificar su presencia en los puntos afectados para dar asistencia a las personas que circulaban en estos puntos.

El funcionario estatal aseguró que hasta esa hora no se reportan personas lesionadas ni fallecidas y pidió a la ciudadanía mantener la calma y circular con precaución, al precisar que “ya que si bien la situación se encuentra bajo control, en algunos puntos continúan las labores de maniobra para restablecer totalmente la circulación”.

Sin embargo, hay videos que dejan ver cómo quedaron carbonizados varios vehículos. Entre estos se encuentra el de un autobús con pasajeros, quienes fueron bajados con evidentes señales de ansiedad debido a la violencia.

