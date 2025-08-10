Televisoras Educativas se suman al streaming con plataforma Atei.tv

Con el propósito de que las televisoras públicas no queden rezagadas de los consumos mediáticos, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI) dio a conocer el lanzamiento de ATEI.TV, una nueva plataforma de streaming gratuita que busca reunir contenidos educativos, científicos y culturales de alta calidad producidos por los medios públicos de más de 20 países.

El anuncio de la nueva plataforma de streaming lo realizó Gabriel Torres Espinoza, secretario general de ATEI y director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en el marco de la conmemoración por los ocho años de transmisiones del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC).

El informe Digital 2024 elaborado por We Are Social y Meltwater detalla que el 93.4% de los usuarios de internet en América Latina consume contenido de video vía streaming, siendo YouTube, Netflix y plataformas sociales como TikTok las más populares. Sin embargo, el contenido educativo o científico ocupa apenas un pequeño porcentaje de ese ecosistema.

“La brecha digital no es sólo de acceso, sino también de contenidos. Si los medios públicos no están presentes en los nuevos hábitos de consumo, corremos el riesgo de invisibilizar saberes fundamentales para el desarrollo social”, advirtió Torres Espinoza.

La nueva plataforma ATEI.TV operará bajo el modelo OTT (Over The Top), será de libre acceso para todo el público iberoamericano, y reunirá series, noticieros especializados, documentales y contenidos coproducidos por los más de 170 socios televisivos de ATEI. El lanzamiento fue transmitido en vivo por más de 30 canales públicos de Iberoamérica desde el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, en Chapala, Jalisco.

En el evento también fue presentada CLARA 2.0, una versión mejorada de la conductora virtual con inteligencia artificial desarrollada por Canal 44. Este avatar holográfico interactúa con las audiencias, ofreciendo respuestas y conduciendo contenidos informativos de forma automatizada y accesible.

El NCC —considerado uno de los proyectos más exitosos de ATEI— ha consolidado una red de distribución con 280 pantallas de televisión en 20 países y 211 frecuencias radiofónicas en 15 naciones. Produce más de 10 emisiones especializadas semanales y ha sido reconocido con múltiples galardones internacionales, entre ellos el Premio a la Excelencia Educativa 2024 y el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Finalmente, durante la ceremonia también se celebró la novena sesión del Consejo Consultivo del NCC, donde se discutieron avances, retos y proyecciones para fortalecer la cooperación audiovisual en la región.

MB