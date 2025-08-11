El pronóstico de lluvia para el Área Metropolitana de Guadalajara es alto, pero se presentarán sobre todo por la tarde. Este es el clima que se espera para este lunes 11 de agosto:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido, con temperaturas de 30 a 35 °C en Colima, siendo caluroso en el norte de Nayarit, norte de Jalisco, sur y suroeste de Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Colima y de igual intensidad con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán; así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit; todas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo parcialmente cubierto. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde . La temperatura máxima esperada oscilará entre los 27-28 °C y la mínima entre los 17-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

04:00 PM 35% de probabilidad de lluvia 28 °C 05:00 PM 80% de probabilidad de lluvia 26 °C 06:00 PM 63% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 64% de probabilidad de lluvia 22 °C 08:00 PM 48% de probabilidad de lluvia 21 °C

El pronóstico general de lluvia para este lunes en Guadalajara es del 80% por ciento, pero es más probable que las precipitaciones se presenten entre las 17:00 y 19 horas .

Clima nacional

Se disipa la tormenta tropical “Ivo” al encontrarse con aguas más frías en el Pacífico, además, se aleja de las costas mexicanas,, por lo que sus efectos directos cada vez eran menores.

Por otro lado, canales de baja presión en combinación con humedad entrante dejarán lluvia sobre la Península de Yucatán.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto a nublado y con lluvia en las diferentes regiones del estado . Puntualmente, acumulados importantes en regiones Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

