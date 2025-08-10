El torneo de la Liga MX ya inició, y promete emociones, goles y mucha competencia. Para este Apertura 2025, los fanáticos podrán seguir los partidos en vivo, algunos de ellos por televisión abierta, otros en vía restringida, y algunos más de manera exclusiva solo por plataformas de streaming.

Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del futbol mexicano de primera división del domingo 10 de agosto de 2025 EN VIVO. Para HOY están programados dos juegos de Liga MX.

Partidos hoy domingo 10 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Necaxa | 18:00 horas | TUDN, ViX Premium |

Santos vs Chivas | 20:05 horas | TUDN, ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

