Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del lunes 11 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy lunes 11 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

León vs Monterrey | 19:00 horas | Tubi, Caliente TV, FOX |

Juárez vs Toluca | 21:00 horas | TV Azteca, Caliente TV, Tubi, FOX |

San Luis vs Cruz Azul | 21:05 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

