La exitosa serie de Netflix Merlina, protagonizada por Jenna Ortega, ha conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo. Sin embargo, para quienes la conocen por su título en español, puede resultar curioso que en inglés se llame Wednesday. Esta diferencia no es un simple cambio de marketing, sino que está ligada directamente a la historia y tradición del personaje.

El personaje en la familia Addams

Merlina Addams es uno de los miembros más icónicos de la peculiar y sombría Familia Addams, creada por el caricaturista estadounidense Charles Addams en 1938. En las historietas originales, los personajes no tenían nombre propio; fue hasta la adaptación televisiva de 1964 que se bautizó oficialmente a cada uno.

En inglés, el personaje que conocemos como Merlina fue llamado Wednesday Addams. La elección de este nombre no fue aleatoria: se inspiró en un viejo poema infantil inglés.

El nombre “Wednesday” proviene de la rima popular inglesa "Monday’s Child", que describe rasgos asociados al día de la semana en que nace un niño. El verso correspondiente al miércoles dice:

“Wednesday’s child is full of woe” (El niño del miércoles está lleno de pesares)

El productor de la serie de 1964, David Levy, consideró que esta línea encajaba perfectamente con la personalidad oscura, seria y melancólica del personaje. Por ello, decidió que la pequeña Addams se llamara Wednesday.

¿Por qué en español se llama Merlina?

Cuando la serie llegó a América Latina, los traductores optaron por cambiar “Wednesday” a “Merlina” para que sonara más natural y recordable en español, manteniendo un aire misterioso y algo inquietante. Este tipo de adaptación era común en la época para acercar los personajes a la audiencia local.

Del clásico a la versión de Netflix

La serie Wednesday de Netflix mantiene el nombre original en inglés como un guiño a la tradición y a la cultura pop internacional. Sin embargo, en los países hispanohablantes se promociona como Merlina, en reconocimiento al nombre con el que varias generaciones ya identificaban al personaje.

El título en inglés hace referencia directa a una antigua rima que define a la protagonista como “llena de pesares”, un rasgo que ha acompañado a Merlina/Wednesday desde sus primeras apariciones y que la convierte en un personaje tan singular como fascinante.

