De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 4 de agosto al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Jalisco cuenta con uno de los supermercados más baratos de todo el país. Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 28 de julio al 1 de agosto.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo de $1,000 pesos y un mínimo cercano a los $750 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más barato de Jalisco, según la Profeco?

El Walmart ubicado sobre avenida Ramón López Velarde #821en la colonia Colonia Lomas del Paradero en Guadalajara es el supermercado más caro de Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $904.70 pesos. No obstante, este precio se encuentra por debajo del límite establecido por la Profeco con respecto a los precios en los que se ofrece el grupo de productos.

Esta es la actualización semanal del Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica por la Profeco. ESPECIAL

El precio más caro registrado en el país por el monitoreo de la Profeco para adquirir la Canasta Básica fue $995 pesos. El establecimiento que ofreció dicho monto fue el S-Mart López Mateos en Chihuahua.

