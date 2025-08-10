La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan dio a conocer que sus elementos brindaron apoyo a una mujer que cayó accidentalmente dentro de una tumba en un panteón del municipio.

El hecho ocurrió en el panteón municipal de Zapopan Centro durante la tarde de este sábado 9 de agosto. De acuerdo con la información presentada por las autoridades, ante el reporte del incidente, oficiales del equipo USAR, grupo especializado en la búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, acudieron al sitio.

Al arribo, la mujer de 66 años ya había sido extraída de la tumba y se encontraba siendo atendida por paramédicos del municipio, quienes la trasladaron a un puesto de socorro para su atención médica.

Tras la fuerte caída, la mujer presentó heridas en una de sus piernas.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la población para tomar precauciones en zonas con riesgo de desnivel o estructuras antiguas. Las lápidas y monumentos de los panteones pueden estar deteriorados, lo que incrementa el peligro de sufrir caídas y aplastamientos.

Para evitar este tipo de incidentes, los habitantes deben permanecer atentos a su entorno y evitar caminar sobre lápidas o zonas inestables, además de respetar todas las advertencias y recomendaciones en el lugar.

