Este martes 30 de septiembre, elementos de Protección Civil Jalisco junto al Sistema DIF Jalisco continúan con las labores de auxilio a la población de Tototlán luego de que el desbordamiento del río Tajo dejara una afectación preliminar a 450 viviendas en cuatro colonias del municipio.

De acuerdo con Sergio Ramírez López, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, el día de hoy se reporta un avance del 70 por ciento en las acciones de saneamiento de viviendas y limpieza de vialidades. En dichos trabajos han participado oficiales bomberos y combatientes forestales.

Las distintas acciones de saneamiento continuarán a lo largo del día con la coordinación de distintas instituciones.

A su vez, se ha realizado la entrega de ayuda humanitaria a través de acciones coordinadas entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, encabezados por la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa.

Al momento se ha habilitado un albergue en el que se resguardan alrededor de 50 personas entre mujeres, hombres, adultos mayores, niñas y niños. El día de ayer se hizo la petición a las demás personas que necesiten apoyo, de acudir a este lugar, conocido como La Dulcera. La dirección es sobre la calle #262 en Tototlán.

A quien desee apoyar desde el Área Metropolitana de Guadalajara, el DIF Jalisco abrió un centro de acopio en las Oficinas Centrales en Guadalajara, ubicadas en Prolongación Alcalde #1220, en la colonia Miraflores, donde se recibirán donaciones de 8:00 a 16:00 horas.

