Martes, 30 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

LLUVIAS esta noche en GDL, pronóstico del clima para hoy, 30 de septiembre

Para este martes 30 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 30 de septiembre se prevé temperaturas máximas de 19 grados Celsius por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ G. Tovar

Según el pronóstico de hoy, 30 de septiembre se prevé temperaturas máximas de 19 grados Celsius por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ G. Tovar

El día de hoy, martes 30 de septiembre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este último día del mes se presentan precipitaciones en gran parte de la región del país, incluyendo el estado de Jalisco, al que también se le pronostica cielo mayormente nublado.

Estas precipitaciones están reforzadas por humedad que ingresa del océano Pacífico, además de una línea de baja presión.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), las temperaturas máximas se pronostican entre los 25 y 26 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 30 de septiembre por la noche?

En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la noche, se prevén cielos parcialmente nubosos, además de lluvias débiles.

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este martes 30 de septiembre. Con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 20 grados centígrados. 

Lee también: México tendrá un invierno seco y cálido impulsado por el fenómeno de "La Niña"

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 30 de septiembre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  19 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
20:00  18 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
21:00  18 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
22:00  18 grados Celsius Parcialmente nuboso
23:00  17 grados Celsius Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

Te puede interesar: Lluvias en CDMX: Pronóstico de granizo, hoy, 30 de septiembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones