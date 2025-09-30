El día de hoy, martes 30 de septiembre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este último día del mes se presentan precipitaciones en gran parte de la región del país, incluyendo el estado de Jalisco, al que también se le pronostica cielo mayormente nublado.

Estas precipitaciones están reforzadas por humedad que ingresa del océano Pacífico, además de una línea de baja presión.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), las temperaturas máximas se pronostican entre los 25 y 26 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 30 de septiembre por la noche?

En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la noche, se prevén cielos parcialmente nubosos, además de lluvias débiles.

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este martes 30 de septiembre. Con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 20 grados centígrados.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 30 de septiembre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 19 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 20:00 18 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 21:00 18 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 22:00 18 grados Celsius Parcialmente nuboso 23:00 17 grados Celsius Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

