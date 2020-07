Suben a 281 las fincas afectadas por inundaciones tras la tormenta del sábado

La alcaldía de Guadalajara informó este martes que el número de fincas afectadas por las inundaciones que trajo consigo la tormenta del sábado incrementó a 281, luego de un nuevo censo realizado en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ).

El número preliminar dado a conocer el domingo daba cuenta de 187 viviendas dañadas en las colonias El Dean y Ferrocarril; sin embargo, la nueva cifra contempla también fincas de las colonias Higuerillas, Manuel Pérez Lete y Balderas.

Al respecto, el alcalde de Guadalajara, Ismael Del Toro, informó que tras el nuevo censo se comenzó con los trámites necesarios para obtener recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden) con el propósito de brindar apoyo a las familias que resultaron afectadas.

Luego de los análisis correspondientes será el Estado el que determine el presupuesto que podría ser necesario para el pago de menaje de las viviendas dañadas. “Los trabajos de desfogue y las condiciones meteorológicas nos han permitido tener nuevamente todo el Sistema Pluvial del Sur, y sobre todo el vaso regulador de El Dean, ya desfogado y con capacidad de almacenamiento”, dijo el alcalde durante la transmisión de “La Ciudad en Línea” que transmite cada martes en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, también dio a conocer cuáles serán los tianguis que no se instalarán en el transcurso de los próximos días como parte de la estrategia puesta en marcha para desacelerar la propagación del coronavirus: el miércoles no se instalará el de San Judas, en Colinas de la Normal ni el de El Cairo, en la Cuauhtémoc, mientras que el jueves no se permitirá la operación de los tianguis de Cantarranas, en San Andrés, ni de La rajadura, en Oblatos.

El viernes se suspenderán el de Beatriz Hernández, en Los Arrayanes, y en de La correccional, en la Zona Industrial; el sábado serán el de Guacamaya, en la Morelos y la Fresadora, en la Quinta Velarde.

Como parte de la estrategia coordinada con los comerciantes, cada semana analizamos cuáles son los tianguis con riesgo potencial y determinamos que no se instalen para evitar contagios de #COVID19. pic.twitter.com/csHOKsR34g — Ismael del Toro (@DelToroIsmael) July 28, 2020

Domingo serán el de la 62, en La Penal y el de la Calle 40, en la Olímpica los que no se podrán colocar, mientras que el lunes serán el de Balcones de Oblatos y 5 de Mayo, en la Hermosa Provincia. Por último, el día martes se espera la suspensión de el tianguis de Santa Eduwiges, en la colonia del mismo nombre y El Teruel, en Santa Elena de la Cruz.

Durante la transmisión anunció también que en el transcurso de la semana continuará los recorridos de supervisión de obras; estará presente en los trabajos para poner en marcha una unidad médica de la Cruz Verde, en la Hermosa Provincia, así como en la colonia Los Colorines, en donde se desarrolla una de las etapas del programa “Calles sin tierra”.

JM