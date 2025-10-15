Pablo Lemus y diputados mantienen diálogo sobre la reforma judicial

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostuvo una reunión con coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado con el objetivo de mantener abierto el diálogo sobre distintos temas, incluyendo la reciente discusión sobre la reforma del Poder Judicial.

El encuentro se da luego de que el dictamen de la reforma fuera impulsado por las bancadas de oposición sin la participación de Movimiento Ciudadano, partido del gobernador, lo que generó llamados a la conciliación entre ambos poderes.

Tras la reunión, Lemus señaló que se trató de una mesa de acuerdo político general, sin abordar detalles específicos de la reforma judicial. “No se expusieron temas en particular de la reforma al Poder Judicial”, afirmó.

El mandatario destacó que se acordó mantener reuniones periódicas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para tratar asuntos de la agenda legislativa que involucren al gobierno estatal. “Lo que establecimos fue la posibilidad de reuniones cotidianas de acuerdo político para discutir distintos temas relativos a la agenda legislativa concerniente al Ejecutivo”, explicó.

Lemus enfatizó que este diálogo será clave de cara a decisiones importantes en los próximos meses, como la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026. “Tenemos que hacer mucha política, dialogar y mantener respeto entre las partes. Busco construir una relación de respeto y diálogo constante con el Poder Legislativo, entendiendo su autonomía”, afirmó.

En la reunión participaron los coordinadores parlamentarios Claudia Murguía (PAN), Tonantzin Cárdenas (Futuro), Cuquis Camarena (PRI), Leonardo Almaguer (PT), Guadalupe Buenrostro (PVEM), Tonatiuh Bravo (Hagamos), José Luis Tostado (MC) y Miguel de la Rosa (Morena). La semana pasada, el dictamen de reforma judicial fue aprobado en primera lectura en el pleno del Congreso.