Sin trabajo por pandemia y con daños por inundación: así viven en El Dean

Día y medio después de la inundación que acabó con todo el menaje de su casa, Juan Pablo y su familia continúan las labores para terminar de limpiar los estragos de la desgracia.

Mientras él barre, el arrastre de material que llegó hasta la puerta de su vivienda, ubicada sobre la calle 14 de la colonia El Dean, el resto de su familia vuelve a trapear por quinta ocasión para retirar el agua que cae de los muebles que pusieron a “estilar” en su sala.

Apenas esa tarde había subido otros 20 centímetros la barda construida en la puerta de su casa, pero ni siquiera eso impidió que el agua entrara hasta el último rincón de la vivienda.

“Estábamos aquí en la casa cuando vimos que empezó a venirse el agua y ya nos andábamos ahogando. Fue demasiada el agua, subió más de un metro. Como pudimos la sacamos con cubetas mientras los bomberos nos ayudaron un rato, pero como a las siete se acabó su turno y le tuvimos que seguir solos. Ahora sin trabajo por la pandemia y sin cosas por la inundación no sé dónde vamos a parar”, expresó.

La familia de Héctor fue otra de las afectadas. Él explicó que no estaban en su domicilio cuando inició la inundación, sin embargo, hacia la una de la madrugada llegaron y ni siquiera pudieron abrir la puerta hasta que un vecino llegó y los ayudó. Ahí encontraron la estufa, el refrigerador y el colchón flotando.

Con baldes sacaron el agua de su casa y terminaron ya entrada la mañana, pero el sueño los venció y no fue hasta este lunes que pudieron terminar de limpiar sus muebles y objetos personales. “Yo creo que entre todo lo que perdimos fueron unos 40 mil pesos, y ahora ¿quién nos va a ayudar? nada más no podemos acostumbrarnos a que cada año se nos siga inundando”, añadió.

Marina también lo perdió todo, incluyendo su carro que ya no prendió. Este día pidió permiso en su trabajo, como decenas de vecinos de la colonia, para continuar con la limpieza de sus casas.

“Ayer vino gente del ayuntamiento, primero a darnos una cubeta, una escoba, una bolsita de jabón y un limpiador, pero más allá no sabemos si nos van a ayudar con algo más. En la mañana han estado pasando para llevarse los cacharros que quedaron, pero yo, por ejemplo, me quiero esperar a ver si se van a secar mis muebles, la tarima de mi cama, porque no me puedo quedar sin nada”, expresó.

Estas familias son solo algunas de las 187 viviendas de las colonias El Dean y Ferrocarril, en Guadalajara, que sufrieron daños por la inundación ocurrida la madrugada del sábado, que ocasionó que el agua entrara a sus casas y superara el metro de altura.

Para ayudar a los afectados de estas colonias el DIF Guadalajara instaló un albergue al sur de la Ciudad, sin embargo, de acuerdo con el ayuntamiento tapatío solo tres familias accedieron a pasar ahí la noche y esta mañana regresaron a sus hogares, por lo que el albergue ya fue desmantelado.

Hasta el momento la alcaldía continúa analizando las afectaciones, con la finalidad de determinar cuáles serán las acciones a seguir para apoyar a los afectados.

