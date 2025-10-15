La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal busca comenzar este mismo fin de semana la entrega del primer apoyo económico a las personas damnificadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que ya se iniciaron los trabajos de limpieza en las comunidades afectadas y que los equipos federales se encuentran desplegados en las zonas más golpeadas por las tormentas.

“Evidentemente hay muchas comunidades afectadas. Están llegando las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este fin de semana pueda haber el primer apoyo, además de las despensas para la población”, explicó la Mandataria.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que comenzó el censo de daños en los municipios impactados por las lluvias, con prioridad en las regiones más afectadas. “Vamos a llegar al último rincón donde necesitemos aplicar el censo”, aseguró.

Montiel detalló que el lunes se atendieron 30 municipios y se realizaron 4 mil 178 registros, especialmente en Poza Rica, Veracruz, donde trabajan más de 800 servidores del Bienestar. “Estamos yendo prioritariamente a las zonas con mayores daños, pero también donde hay condiciones seguras para nuestros compañeros”, indicó.

La funcionaria anunció que, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, se habilitaron 5 mil espacios para jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes apoyarán en las labores de limpieza. Asimismo, pidió a las familias damnificadas colaborar en el retiro de lodo y desechos en sus viviendas y tomar fotografías de los daños para facilitar su registro. “Queremos evitar burocracia; confiamos en la palabra del pueblo y en que nos informará con honestidad el grado de afectaciones”, subrayó.

El Universal

CFE restablece 91% de electricidad en estados afectados

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que se ha restablecido el 91% del suministro eléctrico en Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, tras las fuertes lluvias del fin de semana. En las últimas 24 horas se recuperó el servicio para 18 mil 28 usuarios, mientras continúan labores para atender a 23 mil 779 usuarios. Se utilizan helicópteros, drones y maquinaria para agilizar la rehabilitación.

CT