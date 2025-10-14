Martes, 14 de Octubre 2025

Jesse & Joy regresan a Guadalajara con El Despecho Tour

El dúo mexicano Jesse & Joy se presentará en la Arena Guadalajara como parte de su gira El Despecho Tour

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

Durante el concierto, el público podrá escuchar piezas como “Dueles”, “3AM”, “Ecos de amor”, “La de la mala suerte”, “Ya no quiero”, “Me soltaste”, “Chocolate”, “¿Con quién se queda el perro?” y “Corre”. NTX / ARCHIVO

El dúo mexicano Jesse & Joy se presentará en la Arena Guadalajara el próximo 27 de febrero de 2026 a las 21:00 horas, como parte de su gira El Despecho Tour, con la que recorrerán distintas ciudades de América Latina.

Esta será la última ocasión en que los hermanos interpreten el repertorio que conforma esta gira, integrado por sus temas más representativos y las canciones de su más reciente álbum, nominado al Grammy. Además, incluirán parte del material musical de su nuevo documental Lo que nunca dijimos, disponible en la plataforma HBO.

Durante el concierto, el público podrá escuchar piezas como “Dueles”, “3AM”, “Ecos de amor”, “La de la mala suerte”, “Ya no quiero”, “Me soltaste”, “Chocolate”, “¿Con quién se queda el perro?” y “Corre”.

La venta de boletos para el concierto comenzará el jueves 16 de octubre a las 10:00 horas a través del sistema www.superboletos.com, así como en las taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innova Sport y Mr. CD.

