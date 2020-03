Sorprende a usuarios cierre de Vía RecreActiva

Esta mañana Roberto Medellín salió en su bici para incorporarse a la Vía RecreActiva. Su sorpresa fue que al llegar a la avenida Chapultepec se encontró con las vialidades abiertas para automovilistas. “Me di cuenta que la Vía RecreActiva estaba cerrada por el movimiento de carros y pensé en regresarme pero dije: ´voy a moverme ”.

Roberto que sale todos los domingos a ejercitarse por salud, siguió su camino por las banquetas para completar su ruta que comprende desde la colonia Ladrón De Guevara, hasta la Catedral.

Como usuario reconoció que no vio ninguna manta informativa que le avisara sobre la cancelación de actividades de la vía pero no le molesta, pues considera que el cierre es bueno porque las actividades en masa pueden ser un punto de contagio. No obstante, le parece incongruente que mientras se tomen medidas así, vea tantas personas en el centro de Guadalajara o algunos otros puntos en los que “ni siquiera se puede caminar de tanta gente”.

Algunos usuarios decidieron hacer actividades físicas pese al cierre de la Vía. EL INFORMADOR / J. Camacho

Al igual que Roberto, los amigos Luis y Sergio asisten a la vía cada ocho días para patinar. Esta mañana salieron a las ocho de la mañana desde Loma Bonita pero se percataron que en Tetlán no había espacio para la Vía RecreActiva. Para ellos la medida de suspensión de actividades les parece innecesaria pues consideran que las personas no tienen un contacto con otras.

Pese a todo, tomaron sus patinetas que pensaban deslizar por Tetlán y se subieron al tren ligero para acercarse al Parque Rojo y hacer algunos trucos.

Otros de los inconformes fueron Alejandro y sus amigos Leidy, Miguel y Niza. A ellos la medida también les pareció injusta pues consideran que al andar en la bici no es tanto el acercamiento con los otros y las posibilidades de la transmisión de Covid-19 las consideran menores.

Los amigos indicaron que venían desde la colonia Oblatos pero al ver que en Juan Pablo II había afluencia vehicular, decidieron seguir con precaución hasta llegar al Parque Rojo, para después bajarse de la bici y recorrer la ciudad.

La suspensión de actividades de la Vía RecreActiva es parte de una toma medidas preventivas ante el coronavirus Covid-19. Algunas actividades que se han suspendido en el estado son la Feria Internacional del Cine en Guadalajara (FICG), Jalisco Talent Land, el concierto de Ricky Martín, el Preolímpico de fútbol y el festival Sucede, así como todos los eventos de marzo en el Auditorio Telmex y el Teatro Diana.

AC