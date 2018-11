Solís Gómez, el mejor librado en evaluación para fiscal autónomo

El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción (CPS) entregó al gobernador electo, Enrique Alfaro, las conclusiones de su evaluación a los tres aspirantes propuestos para titular de la Fiscalía General del Estado.

La revisión del CPS no incluyó una calificación numérica, sólo valoró si los planes de trabajo de Salvador González de los Santos, Rodrigo Lazo Corvera y Gerardo Octavio Solís Gómez atienden de buena manera, suficiente, o nula los puntos de la iniciativa de #FiscalíaQueSirvaJalisco, impulsada por organizaciones civiles y el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.

Jesús Ibarra, integrante del CPS, subrayó que su evaluación no señala que un candidato sea mejor que otro y no hace recomendación a favor de uno de los perfiles; aseveró que "están muy parejos en muchos puntos". Aclaró que en los puntos donde hubo valoración de nulo, no significa que no se vayan a tomar en cuenta por quien sea nombrado Fiscal.

Además de la revisión de planes de trabajo, se valoró la información curricular, la declaración de conflicto de intereses y la entrevista a los aspirantes.

Enrique Alfaro, gobernador electo, comentó que la revisión del CPS será parte de los elementos que considere para tomar la decisión. Informó que acordó con el actual Gobernador para que sea él quien remita al Congreso en los próximos días la propuesta formal, y que el nuevo titular de la Fiscalía entre en funciones el primer minuto del seis de diciembre.

"La autonomía de la Fiscalía no depende directamente de si el Gobernador propone o no al Fiscal, depende de una agenda de transformación institucional y de la creación de un nuevo marco jurídico que regule el funcionamiento de la Fiscalía para darle en el desarrollo de sus funciones autonomía plena para cumplir mejor con su función", refirió Alfaro.

El CPS emitió una serie de recomendaciones entre las que se incluye conformar una mesa de trabajo, con organizaciones de la sociedad civil, universidades, iniciativa privada; para redactar una propuesta de reforma a la Fiscalía General. Además, sugieren eliminar la creación de fiscalías especializadas, crear una estrategia para aplicar la Ley General contra la tortura y considerar la participación ciudadana en la integración de un plan de persecución penal.

