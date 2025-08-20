Las fuertes lluvias de las últimas semanas han repercutido en los niveles de almacenaje del Sistema Cutzamala, según informó la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

En el último informe de la dependencia se detalla que las precipitaciones han contribuido a que el sistema alcance 67.86% de su capacidad, lo que representa un volumen de 531.055 millones de metros cúbicos de agua.

La dependencia informó que las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala registraron niveles por encima del promedio: Valle de Bravo, 77.56%; Villa Victoria, 58.73% y El Bosque, 57.36 por ciento.

Aunado a ello, la Conagua explicó que el volumen de las 210 principales presas del país se ubicó en 63 mil 029 millones de metros cúbicos, lo que, indicó, representa 50% de su capacidad de llenado.

En ese sentido, precisó que de estas, 27 presas están al 100% de llenado; 65, entre 75 y 100% y 56, entre 50 y 75% de su capacidad.

Además, destacó que las precipitaciones registradas en 2025 permitieron la recuperación del nivel de almacenamiento de los 210 embalses más grandes del país, pues el promedio nacional pasó de 44% a principios de junio, a 50% el 10 de agosto, fortaleciendo la disponibilidad de agua para garantizar el abasto a la población.

Mira esto: SRE pedirá explicación a embajada de EU del comunicado de la DEA

Asimismo, señaló que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, del 1 de enero al 10 de agosto de 2025, se registraron 386.8 milímetros de lluvia, lo que representó 1.4 % más que lo observado habitualmente en ese lapso.

Ante ello, la Conagua sostuvo que con esto ratifica el compromiso de administrar el agua de manera sustentable con el fin de garantizar el derecho humano al agua y el abasto de los sectores productivos, como se estableció en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

Lee también: CIBanco presenta demanda contra el Departamento del Tesoro de EU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB