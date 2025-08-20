Miércoles, 20 de Agosto 2025

Se suspende servicio de Macrobus por fuertes lluvias en el AMG

Por medio de redes sociales se dio aviso de la suspensión del transporte público por temas de inundaciones, a continuación te decimos lo que se sabe hasta al momento

Por: Anel Solis

El Servicio de Mi Macro Calzada ha sido suspendido por fuertes lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Servicio de Mi Macro Calzada ha sido suspendido por fuertes lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Esta mañana de miércoles 20 de agosto, el Área Metropolitana de Guadalajara inició con lluvias. De acuerdo con el pronóstico, se prevé que las precipitaciones continúen a lo largo del día, especialmente durante la noche.

Según el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, para Guadalajara se pronostica cielo parcialmente cubierto, con probabilidad de lluvias dispersas o chubascos puntuales hacia el atardecer y durante la noche.

Tras las fuertes lluvias registradas hoy, las y los tapatíos han enfrentado dificultades para continuar con sus actividades cotidianas, ya sea para llegar a sus trabajos, hogares o incluso al utilizar el transporte público. Tal es el caso del servicio de Mi Macro Calzada, afectado por las inundaciones ocasionadas este 20 de agosto. A continuación, te compartimos los detalles.

Lee también: Tren Ligero suspende servicio en L1 por inundación en Isla Raza

Por medio de la pagina oficial de X del Servicio de Transporte Público (Setran) se dio a conocer que Queda suspendido el servicio de Mi Macro Calzada, por inundación en Lázaro Cárdenas. Ante tal incidente se recomienda que los usuarios se mantengan al pendiente de las mismas redes y canales oficiales de Setran.

     

Te puede interesar: Estos son los cierres viales en la ZMG por lluvia, según la Policía Vial

