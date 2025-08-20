Esta mañana de miércoles 20 de agosto, el Área Metropolitana de Guadalajara inició con lluvias. De acuerdo con el pronóstico, se prevé que las precipitaciones continúen a lo largo del día, especialmente durante la noche.

Según el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, para Guadalajara se pronostica cielo parcialmente cubierto, con probabilidad de lluvias dispersas o chubascos puntuales hacia el atardecer y durante la noche.

Tras las fuertes lluvias registradas hoy, las y los tapatíos han enfrentado dificultades para continuar con sus actividades cotidianas, ya sea para llegar a sus trabajos, hogares o incluso al utilizar el transporte público. Tal es el caso del servicio de Mi Macro Calzada, afectado por las inundaciones ocasionadas este 20 de agosto. A continuación, te compartimos los detalles.

Por medio de la pagina oficial de X del Servicio de Transporte Público (Setran) se dio a conocer que Queda suspendido el servicio de Mi Macro Calzada, por inundación en Lázaro Cárdenas. Ante tal incidente se recomienda que los usuarios se mantengan al pendiente de las mismas redes y canales oficiales de Setran.

⚠️ #AlertaSetran



Queda suspendido el servicio de #MiMacroCalzada, por inundación en Lázaro Cárdenas.



Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/6SNmTmKPf4— Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) August 20, 2025

