Miércoles, 20 de Agosto 2025

Organizan "concurso de clavados" en el mercado de Abastos tras inundación (VIDEO)

Una fuerte tormenta azotó a Guadalajara esta mañana provocando inundaciones en distintos puntos de la ciudad

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Dos jóvenes aprovecharon los encharcamientos para "echarse unos clavado" tras la tormenta de la mañana del miércoles en el AMG. ESPECIAL

El día de hoy, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibió una fuerte tormenta que provocó inundaciones en distintos puntos de la ciudad. La lluvia moderada a fuerte se presentó de Este a Oeste causando caos especialmente para los ciudadanos que se encontraban trasladándose por los distintos medios disponibles.

Hasta el momento, Policía Vial Jalisco ha anunciado cierres viales en los siguientes cruces y pasos a desnivel del AMG:

  • Av. Juan Pablo II y Circunvalación
  • Paso a desnivel de Av. 8 de Julio y Av. Washington por inundación
  • Paso a desnivel de Av. López Mateos y Galileo Galilei por inundación
  • Paso a desnivel de Arcos de Milenio en ambos sentidos por inundación
  • Retorno de Av. Mariano Otero y Anillo Periférico por inundación
  • Paso a desnivel de Av. 8 de Julio y calle Halcón por inundación
  • Av. Colón y Av. López de Legazpi por inundación
  • Paso a desnivel de Av. López Mateos y Av. Copérnico por inundación
  • Túnel del Anillo Periférico, a la altura de ITESO por inundación
  • Paso a desnivel en Mariano Otero y Periférico por inundación
  • Amado Nervo y Tenochtitlán por inundación
  • Paso a desnivel en Av. Washington y calle Roble por inundación

Elementos de Protección Civil y Bomberos estatales y municipales se encuentran realizando operativos de desazolve y atención ante vehículos varados en coordinación con la Policía Vial Jalisco.

No obstante, mientras para unos, la lluvia de esta mañana implicó un caos creciente, para otros fue oportunidad de tomar la situación con ligereza y "disfrutar" de las inundaciones. En la zona del mercado de Abastos, mientras en los alrededores inmueble algunos vehículos eran arrastrados; en el interior, unos jóvenes aprovecharon para “echarse unos clavados” en el gran encharcamiento provocado tras la acumulación de la precipitación. A continuación los videos compartidos en redes sociales:

     

