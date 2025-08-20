El día de hoy, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibió una fuerte tormenta que provocó inundaciones en distintos puntos de la ciudad. La lluvia moderada a fuerte se presentó de Este a Oeste causando caos especialmente para los ciudadanos que se encontraban trasladándose por los distintos medios disponibles.

Hasta el momento, Policía Vial Jalisco ha anunciado cierres viales en los siguientes cruces y pasos a desnivel del AMG:

Av. Juan Pablo II y Circunvalación

Paso a desnivel de Av. 8 de Julio y Av. Washington por inundación

Paso a desnivel de Av. López Mateos y Galileo Galilei por inundación

Paso a desnivel de Arcos de Milenio en ambos sentidos por inundación

Retorno de Av. Mariano Otero y Anillo Periférico por inundación

Paso a desnivel de Av. 8 de Julio y calle Halcón por inundación

Av. Colón y Av. López de Legazpi por inundación

Paso a desnivel de Av. López Mateos y Av. Copérnico por inundación

Túnel del Anillo Periférico, a la altura de ITESO por inundación

Paso a desnivel en Mariano Otero y Periférico por inundación

Amado Nervo y Tenochtitlán por inundación

Paso a desnivel en Av. Washington y calle Roble por inundación

Elementos de Protección Civil y Bomberos estatales y municipales se encuentran realizando operativos de desazolve y atención ante vehículos varados en coordinación con la Policía Vial Jalisco.

No obstante, mientras para unos, la lluvia de esta mañana implicó un caos creciente, para otros fue oportunidad de tomar la situación con ligereza y "disfrutar" de las inundaciones . En la zona del mercado de Abastos, mientras en los alrededores inmueble algunos vehículos eran arrastrados; en el interior, unos jóvenes aprovecharon para “echarse unos clavados” en el gran encharcamiento provocado tras la acumulación de la precipitación. A continuación los videos compartidos en redes sociales:

@trafico_zmg en abastos la inundación es diversión pic.twitter.com/eRkpmczFPx— Jose Luis Glez ™ (@MVZ_Jluis) August 20, 2025

