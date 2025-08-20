El día de hoy, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibió una fuerte tormenta que provocó inundaciones en distintos puntos de la ciudad. La lluvia moderada a fuerte se presentó de Este a Oeste causando caos especialmente para los ciudadanos que se encontraban trasladándose por los distintos medios disponibles.Hasta el momento, Policía Vial Jalisco ha anunciado cierres viales en los siguientes cruces y pasos a desnivel del AMG:Elementos de Protección Civil y Bomberos estatales y municipales se encuentran realizando operativos de desazolve y atención ante vehículos varados en coordinación con la Policía Vial Jalisco.No obstante, mientras para unos, la lluvia de esta mañana implicó un caos creciente, para otros fue oportunidad de tomar la situación con ligereza y "disfrutar" de las inundaciones. En la zona del mercado de Abastos, mientras en los alrededores inmueble algunos vehículos eran arrastrados; en el interior, unos jóvenes aprovecharon para “echarse unos clavados” en el gran encharcamiento provocado tras la acumulación de la precipitación. A continuación los videos compartidos en redes sociales: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB