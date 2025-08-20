La lluvia que cayó la mañana de este miércoles generó afectaciones debido a inundaciones en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En primera instancia, hubo cierres a la circulación en pasos a desnivel como los de las avenidas Washington y 8 de Julio, Washington y Héroes Ferrocarrileros, Washington y Roble, Washington y Federalismo y Niños Héroes e Inglaterra y en las avenidas Mariano Otero y Lázaro Cárdenas, bajo los Arcos del Milenio.

A estos se les suman el paso a desnivel de López Mateos y Copérnico, así como el túnel de Periférico sur, a la altura del ITESO.

Otros cierres viales se dieron en las avenidas Colón y López de Legaspi con metro y medio de altura del agua y en Isla Pantenaria y avenida Colón. En Inglaterra y Lope de Vega el nivel del agua alcanzó casi un metro de altura.

En las zonas aledañas al Mercado de Abastos también se registraron inundaciones, ocasionando cortes a la circulación en la zona.

También hubo un total de 11 vehículos que terminaron varados tras las inundaciones en Paseo de la Arboleda y Chicalote; Patria y avenida Colón; López Mateos y La Calma; Amado Nervo y Tenochtitlan. En Concepción Loy y Martínez Chavarría, se realizó la extracción de 2 mujeres y 1 menor ante el riesgo.

Un árbol cayó sobre la avenida Hidalgo y la calle Ghilardi, ocasionando cortes a la circulación en la primera avenida, además de obstruir el paso del Trolebús.

