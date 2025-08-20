Miércoles, 20 de Agosto 2025

Jalisco

Llueve en Guadalajara y también los memes

Esta mañana de miércoles 20 de agosto, el Área Metropolitana de Guadalajara inició con lluvias

Por: Anel Solis

Estos son los memes tras las fuertes lluvias de hoy, 20 de agosto en el Área Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ ESPECIAL

Esta mañana de miércoles 20 de agosto, el Área Metropolitana de Guadalajara inició con lluvias. De acuerdo con el pronóstico, se prevé que las precipitaciones continúen a lo largo del día, especialmente durante la noche.

Según el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, para Guadalajara se pronostica cielo parcialmente cubierto, con probabilidad de lluvias dispersas o chubascos puntuales hacia el atardecer y durante la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y 30 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 16 y 19 °C.

Tras las fuertes lluvias registradas hoy, las y los tapatíos han enfrentado dificultades para continuar con sus actividades cotidianas, ya sea para llegar a sus trabajos, hogares o incluso al tomar el transporte público; sin embargo, para sobrellevar la situación, la lluvia de memes ha resultado ser una de las mejores opciones.

Memes de la lluvia de hoy, 20 de agosto

FACEBOOK/ TAPATÍO POSTING 
FACEBOOK/ TAPATÍO POSTING 
FACEBOOK/ TAPATÍO POSTING  
FACEBOOK/ TAPATÍO POSTING  
ESPECIAL 
ESPECIAL 
ESPECIAL 
ESPECIAL 
ESPECIAL 
ESPECIAL 
 ESPECIAL
ESPECIAL
 ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL 
ESPECIAL 
ESPECIAL
ESPECIAL

