Miércoles, 20 de Agosto 2025

¡Precaución! HOY se presentarán lluvias intensas en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se prevén lluvias intensas acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo

Por: Fabián Flores

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. SUN / ARCHIVO

Este día, según informa el Servicio Meteorológico Nacional, el monzón mexicano sobre el noroeste del país aunado con canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y las ondas tropicales número 23 y 24 mantendrán las condiciones para chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, además de lluvias puntuales intensas en regiones de esas mismas zonas.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de agosto de 2025

INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS ESTADOS
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Chiapas
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios. El oleaje irá desde 1 y hasta 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Al final del día se prevé que la onda tropical número 23 deje de afectar a la República Mexicana.

Por otro lado, continuará el ambiente desde caluroso hasta muy caluroso en zonas del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, incluida la península de Yucatán. Asimismo, prevalecerá la onda de calor para Baja California Sur.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de agosto de 2025

TEMPERATURAS MÁXIMAS ESTADOS
Temperaturas superiores a 45 °C Baja California y Sonora
Temperaturas de 40 a 45 °C Baja California Sur, Sinaloa y Coahuila
Temperaturas de 35 a 40 °C Chihuahua, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas de 30 a 35 °C Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Chiapas

Las temperaturas mínimas irán desde los 0 y hasta los 5 °C en zonas montañosas y serranas de los estados de Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Con información del SMN.

