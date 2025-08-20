Durante la mañana de este 20 de agosto, se precipitó una fuerte tormenta al interior del Área Metropolitana de Guadalajara, la cual no tardó en sorprender a sus habitantes, ya que esta ha causado innumerables cierres viales y afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

Tal es el caso del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) —según informaron reporteros de esta misma casa editorial— donde se reportó la suspensión del servicio de la línea 1 del Tren Ligero debido al alto nivel del agua en la zona entre las estaciones 18 de Marzo e Isla Raza; así como del servicio de Mi Macro Calzada.

Además, en la zona sur de Guadalajara se presentan encharcamientos por encima de los 15 centímetros, los cuales rebasan el nivel de las banquetas y avenidas como López Mateos, Mariano Otero, Av. Patria, Av. Cruz del Sur, y Periférico Sur, entre otras.

Por su parte, las cuentas oficiales de Protección Civil de Zapopan reportaron 4 vehículos varados, 3 sobre avenida López Mateos en la zona de Ciudad del Sol y uno más en la calle Amado Nervo al cruce con Tenochtitlán, en la colonia Jardines del Sol. Una de las áreas más inundadas en Guadalajara fue la Av. Juan Pablo II y Circunvalación, donde autoridades registran encharcamientos de hasta 40 centímetros.

Así se miran las inundaciones por la tormenta de hoy en Guadalajara (FOTOS)

ESPECIAL / EL INFORMADOR

ESPECIAL / EL INFORMADOR

ESPECIAL / EL INFORMADOR

ESPECIAL / IG / @eduardorv01

ESPECIAL / IG / @aditahf

ESPECIAL / IG / @aditahf

ESPECIAL / IG / @aditahf

CORTESÍA / M. Aurelio López

Hasta el momento no se reportan heridos ni personas arrastradas por la corriente, sin embargo, la Policía Vial del Estado hace un llamado a extremar precauciones y utilizar vías alternas.

AO

