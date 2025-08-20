Miércoles, 20 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Lluvia ENLOQUECE al Área Metropolitana de Guadalajara (FOTOS)

La tormenta registrada esta mañana vuelve a causar estragos en los antiguos causes pluviales de la metrópoli tapatía

Por: Ámbar Orozco

Una de las áreas más inundadas en Guadalajara fue la Av. Juan Pablo II y Circunvalación, donde autoridades registran encharcamientos de hasta 40 centímetros. ESPECIAL / EL INFORMADOR

Una de las áreas más inundadas en Guadalajara fue la Av. Juan Pablo II y Circunvalación, donde autoridades registran encharcamientos de hasta 40 centímetros. ESPECIAL / EL INFORMADOR

Durante la mañana de este 20 de agosto, se precipitó una fuerte tormenta al interior del Área Metropolitana de Guadalajara, la cual no tardó en sorprender a sus habitantes, ya que esta ha causado innumerables cierres viales y afectaciones en distintos puntos de la ciudad. 

Tal es el caso del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) —según informaron reporteros de esta misma casa editorial— donde se reportó la suspensión del servicio de la línea 1 del Tren Ligero debido al alto nivel del agua en la zona entre las estaciones 18 de Marzo e Isla Raza; así como del servicio de Mi Macro Calzada. 

Lee: Dólar da PATADÓN al peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

Además, en la zona sur de Guadalajara se presentan encharcamientos por encima de los 15 centímetros, los cuales rebasan el nivel de las banquetas y avenidas como López Mateos, Mariano Otero, Av. Patria, Av. Cruz del Sur, y Periférico Sur, entre otras.

Por su parte, las cuentas oficiales de Protección Civil de Zapopan reportaron 4 vehículos varados, 3 sobre avenida López Mateos en la zona de Ciudad del Sol y uno más en la calle Amado Nervo al cruce con Tenochtitlán, en la colonia Jardines del Sol. Una de las áreas más inundadas en Guadalajara fue la Av. Juan Pablo II y Circunvalación, donde autoridades registran encharcamientos de hasta 40 centímetros. 

Así se miran las inundaciones por la tormenta de hoy en Guadalajara (FOTOS)

ESPECIAL / EL INFORMADOR
ESPECIAL / EL INFORMADOR 
ESPECIAL / EL INFORMADOR
ESPECIAL / EL INFORMADOR 
ESPECIAL / EL INFORMADOR
ESPECIAL / EL INFORMADOR
 ESPECIAL / IG / @eduardorv01
ESPECIAL / IG / @eduardorv01
 ESPECIAL / IG / @aditahf  
 ESPECIAL / IG / @aditahf  
  ESPECIAL / IG / @aditahf
 ESPECIAL / IG / @aditahf 
 ESPECIAL / IG / @aditahf  
 ESPECIAL / IG / @aditahf  
 
CORTESÍA / M. Aurelio López

Hasta el momento no se reportan heridos ni personas arrastradas por la corriente, sin embargo, la Policía Vial del Estado hace un llamado a extremar precauciones y utilizar vías alternas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones