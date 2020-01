Sin información en Palacio Federal sobre trámites de programas sociales en 2020

Personas de la tercera edad que acuden a la sede del Gobierno Federal en el Estado a buscar completar el trámite para recibir pensión encuentran poca información y burocracia. A las oficinas de Palacio Federal, ubicadas en paseo Alcalde, llegó la señora Leticia Sánchez quien relató que está por cumplir los 68 años y espera incorporarse al esquema de apoyo. Dijo que al llegar a las instalaciones le comentaron que debía tramitar la credencial del Instituto de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y posteriormente acudir a la delegación de la Secretaría de Bienestar para completar el proceso.

"Pues aquí me tienen haciendo fila, es que me dicen que necesito esta credencial para hacer el otro trámite y ya luego ver para cuándo me dan el apoyo", comentó.

Don Jesús González, que también hacia fila en la calle Hospital, coincidió con la versión; dijo que le informaron que tendría que dar otra vuelta a otras oficinas para poder seguir el trámite de la pensión. Según la información disponible en el portal de la Secretaría de Bienestar, para incorporarse al programa de apoyo a personas mayores de 68 años sólo se requiere un documento de identificación vigente (que puede ser la credencial para votar) y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Personal administrativo de las oficinas federales reconoció que aún no tienen información sobre la ampliación de los programas sociales del Gobierno Federal en Jalisco. Se solicitó entrevista con Armando Zazueta Hernández, delegado federal en el Estado de Programas para el Desarrollo, pero no hubo respuesta.

LS