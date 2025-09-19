El pasado miércoles, la productora ABC informó que suspenderá de manera “indefinida” la transmisión del popular programa nocturno de Jimmy Kimmel. Esto luego de los comentarios realizados por el conductor sobre Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre. El presentador estadounidense habría expresado las siguientes palabras:

"La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este joven (Tyler Robinson), responsable del asesinato de Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y buscó sacar rédito político".

Así mismo, el comediante se burló del impacto que la muerte de Kirk tuvo en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para ello utilizó un clip de una breve entrevista que dio Trump en la que un reportero le preguntó al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él responde "creo que muy bien".

Ante dicha situación, Jimmy Fallon, otro famoso presentador en la televisión de Estados Unidos reaccionó al suceso con su característico tono cómico.

“La historia es que Jimmy Kimmel fue suspendido por la ABC después de presiones de la FCC dejando a todos pensando WTF. Esta mañana desperté con cientos de mensajes diciendo 'siento que hayan cancelado tu show' ¡Hey! ¡No soy yo! ¡Ese es Jimmy Kimmel! Pero para ser honestos con todos ustedes no sé qué está pasando, y nadie lo sabe. Lo que sí sé es quién es Jimmy Kimmel; es una persona decente y graciosa que espero que regrese” expresó Fallon.

"Muchas personas están preocupadas que ya no diremos las cosas que solemos decir o que seremos censurados. Pero voy a realizar la cobertura del viaje del presidente de los Estados Unidos al Reino Unido justo como lo solemos hacer. ‘El presidente Trump se encuentra en su viaje al Reino Unido y luce increíblemente guapo. Como siempre su corbata se mantuvo exactamente en la posición correcta. Y su rostro lució justo con un color que existe en la naturaleza. Y su pelo se mostró mejor que el de Conrad de ’El verano en que me enamoré'..."

Y así una voz sobrepuesta fue llenando de elogios a Trump como ironía de lo adevertido por Fallon.

Jimmy reacts to ABC’s decision to suspend @JimmyKimmel after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF? #FallonTonight pic.twitter.com/v5wLrPEAOM— The Tonight Show (@FallonTonight) September 19, 2025

OB