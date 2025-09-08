Sí sucedió: Hace 57 años un coche cruzó el lago de Chapala (FOTOS)

Hace 57 años, el 8 de septiembre de 1968, un increíble hallazgo se registró en Guadalajara luego de que un automóvil de la marca Volkswagen cruzara parte de la laguna de Chapala.

La invitación, publicada días antes en el periódico EL INFORMADOR, narraba que por primera vez en la República Mexicana se presentaba un automóvil Volkswagen (acondicionado por su personal técnico) para atravesar el lago de Chapala, desde San Luis Soyatlán hasta Ajijic y el municipio de Chapala .

"No se pierda este sensacional evento", relataba el comercial.

De acuerdo a aquella publicación, el recorrido era de 18 kilómetros, desde San Luis Soyotlán a Ajijic y, luego, de este poblado hacia Chapala; con otros 6 kilómetros.

Se anunciaba que la salida era a las 12:00 horas, la llegada a Ajijic a las 14:00 horas y a Chapala, a las 15:00 horas.

Luego, el miércoles 11 de septiembre de 1968, en el periódico EL INFORMADOR, se publicaba el "éxito rotundo" del recorrido. De hecho, se compartió una imagen del coche en medio de la laguna, frente a la cabecera municipal de Chapala .

"La travesía duró seis horas debido al fuerte oleaje que imperó durante el trayecto, haciendo el recorrido más difícil y peligroso. Fueron seis horas de emociones que coronó el éxito completo".

"Así constatamos una vez más que tenemos un automóvil extraordinario capaz de miles de pruebas y un personal técnico que con su capacidad y experiencia hicieron posible este increíble viaje".

La hazaña se debió a una compaña publicitaria de una agencia de coches para dar a conocer la unidad .

No te pierdas: "Mario", el nuevo ciclón del Pacífico que comenzaría a formarse

El evento también se transmitió en cines, como el Colón, México y Autocinema Real de aquel tiempo.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

EL INFORMADOR / ARCHIVO

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA