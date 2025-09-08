Las lluvias se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este lunes 08 de septiembre, aunque serán más probables durante la noche.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la Región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Michoacán y en la zona montañosa de Jalisco, y cálido en el sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco (oeste), y muy fuertes en Colima y Michoacán, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.Por su parte, Meteored pronostica para Guadalajara parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 10 km/h.El pronóstico de lluvia para este lunes es del 90 por ciento, pero será más probable durante la noche.El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica en el interior del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco; puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas; puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes; y lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala y Guanajuato. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por las tardes en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en el noreste de Baja California; y zonas de Sonora y Sinaloa.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA