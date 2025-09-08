Las lluvias se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este lunes 08 de septiembre , aunque serán más probables durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la Región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Michoacán y en la zona montañosa de Jalisco, y cálido en el sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Jalisco , Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco (oeste) , y muy fuertes en Colima y Michoacán, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, Meteored pronostica para Guadalajara parcialmente nuboso durante la mañana , con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 10 km/h.

El pronóstico de lluvia para este lunes es del 90 por ciento, pero será más probable durante la noche .

Lluvia para Guadalajara

11:00 horas 24 °C Nubes y claros 14:00 horas 27 °C Nubes y claros 17:00 horas 26 °C Tormenta (70% de probabilidad de lluvia) 20:00 horas 20 °C Tormenta (60% de probabilidad de lluvia) 23:00 horas 19 °C Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia)

Clima nacional

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica en el interior del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco ; puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas; puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes; y lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala y Guanajuato.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por las tardes en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en el noreste de Baja California; y zonas de Sonora y Sinaloa.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

