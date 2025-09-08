Firman convenio STPS, IDEFT y Servicio Nacional de Empleo para fortalecer capacitación laboral en Jalisco

Para fortalecer la capacitación laboral y responder de manera directa a las necesidades del sector productivo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y el Servicio Nacional de Empleo firmaron un convenio de colaboración estratégica.

El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa Ascencio, destacó que el acuerdo permitirá diseñar cursos y programas formativos con un enfoque preciso, orientados específicamente a los perfiles que demandan las empresas.

“El compromiso es que cada curso tenga un destino claro, que ayude a que la gente se inserte en el empleo formal y que las empresas cuenten con el personal especializado que requieren”, afirmó.

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, mencionó que este tipo de alianzas estratégicas benefician directamente a la población, al optimizar el uso de los recursos públicos y permitir que las personas fortalezcan sus capacidades para crecer junto con su comunidad, en línea con la visión del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del instituto.

Cosío Gaona detalló que, en coordinación con el IDEFT, el Servicio Nacional de Empleo destinará recursos para capacitar a más de tres mil personas en artes y oficios en distintas regiones de Jalisco, impulsando la empleabilidad y el desarrollo del capital humano.

Asimismo, el convenio contempla la difusión conjunta de programas de desarrollo laboral y liderazgo, la promoción de la inversión empresarial en capacitación, la creación de bolsas de trabajo en colaboración con empresas y cámaras locales, y la participación en programas de apoyo a inmigrantes, asegurando que los esfuerzos de formación laboral lleguen a todos los sectores y respondan a las demandas del mercado.

En su intervención, el director del Servicio Nacional del Empleo, Rodrigo Gabriel Arias Salles, destacó la importancia del trabajo conjunto:

“Lo más importante es la transversalidad. Nosotros formalizamos plazas laborales y, al mismo tiempo, fortalecemos la capacitación en coordinación con el IDEFT. Este convenio permitirá mejorar la empleabilidad y atender de manera puntual las necesidades del sector productivo”.

Carlos Agustín López González, director general del Trabajo, resaltó que el convenio permitirá afrontar desafíos como la migración laboral y el reconocimiento de competencias adquiridas de manera empírica.

“Promovemos la instalación de módulos de información en los Centros de Conciliación laboral para orientar a quienes pierden un empleo o deciden cambiarlo. La meta es evitar que se sumen a la informalidad y vincularlos a nuevas oportunidades con capacitación a la medida”, explicó.

Los participantes en la firma del convenio coincidieron en que este acuerdo refleja el trabajo coordinado que impulsa el gobernador Pablo Lemus Navarro con instituciones educativas, empresas y sindicatos, estableciendo una ruta clara hacia la formalidad laboral, la empleabilidad y un crecimiento económico inclusivo.

“Son los convenios que nos gusta firmar, porque sabemos que suman y responden a lo que Jalisco necesita: capacitación con visión, con precisión y con sentido social”, concluyó el Secretario del Trabajo.

En el acto protocolario también estuvieron presentes los directores del IDEFT: Flavio Bernal Quezada, de Técnica Académica; Pablo García Arias, de Vinculación; Cecilia Carreón Chávez, de Planteles; José María Ceballos Cruz, de la Unidad Guadalajara; así como Alexa López Ruíz, titular de la Unidad de Archivo de la Dirección General, y María José Hernández Torreblanca, de Vinculación Empresarial.

