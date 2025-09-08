La intensa lluvia de esta tarde dejó como saldo inundaciones y árboles caídos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como tráfico colapsado y fallas en el servicio eléctrico en algunas colonias de la metrópoli.

Se registraron inundaciones en López Mateos, en las inmediaciones de Bugambilias, Palomar, San Agustín y Santa Anita, lo que ocasionó pesada carga vehicular hacia el sur de la ciudad. En Periférico Sur, Adolf Horn, Mariano Otero, Camino Real a Colima, Jesús Michel González, 18 de Marzo, 8 de julio, Concepción y Toloquilla también se registraron anegaciones.

La Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó que el paso a desnivel de Mariano Otero y Periférico en el sentido de sur a norte fue cerrado por inundación, mientras que, de manera preventiva, personal de la dependencia mantiene presencia en el cruce de las avenidas Conchitas y López Mateos.

Asimismo, calles de la colonia Bahía de Pelicanos, en Tlaquepaque, y del fraccionamiento Áltus Bosque, en Tlajomulco, quedaron bajo el agua, con fuertes corrientes por las vialidades, reportaron usuarios en redes sociales.

En tanto, se reportó la caída de un semáforo en Camino Real a Colima, a la altura de la calle Aldama en Tlajomulco, mientras que dos árboles cayeron: uno en el cruce de 8 de julio y Legazpi y otro en Periférico Sur, con dirección a Carretera Chapala.

En tanto, se reportó el desbordamiento del canal de Adolf Horn. Autoridades de Tlajomulco informaron, de manera preliminar, que algunos tramos de la vialidad fueron cerrados a fin de evitar vehículos varados. Se registra pesada carga vehicular

Por su parte, en la colonia Mariano Otero, en Zapopan, se reportaron fallas en el servicio de electricidad, así como en Lomas de Curiel, Tlaquepaque. La línea 1 del Tren Ligero también presentó afectaciones, pues el servicio se detuvo por alrededor de una hora por falta de luz en la Estación Periférico Sur.

Tras la tormenta vespertina no se reportan personas lesionadas ni vehículos varados. Se espera que continúe lloviendo en la ciudad durante el transcurso de la noche y la madrugada, según estimaciones del Radar Meteorológico Doppler de la Universidad de Guadalajara.

