Si Charros de Jalisco logró clasificarse a la Serie del Rey, en gran parte es por el equilibrio que existe dentro el equipo a la hora de atacar y defender. Prueba de ello, es Johneshwy Fargas, quien ha sido de los hombres más consistentes al bat y también ha tenido atrapadas claves en toda la postemporada.

Para el puertorriqueño, el fildeo es una de sus fortalezas, sin embargo, ha trabajado para perfeccionarlo día con día. De cara a disputar su primera Serie del Rey, sabe que debe mantener la misma preparación para seguir dando lo mejor y ayudar a Charros.

“Es parte de mi juego tratar de ser oportuno en cualquier situación. A la hora de fildear, quiero hacer lo mejor; a la hora de batear, quiero resolver para poder ayudar al equipo, y yo creo que son facetas diferentes. Considero que una de mis fortalezas, es el fildeo. También estoy consciente de que había fallado en unos juegos temprano. Pero, trabajé sobre eso y gracias a Dios estoy viendo el resultado en este momento".

“Darle las gracias a Dios de darme la experiencia de poder estar en una Serie del Rey por primera vez. He estado en otros momentos, en situaciones como esta y yo creo que no va a ser la diferencia el saber cómo prepararme. Estoy positivo y saludable, que es lo más importante. Mi preparación sigue siendo igual, esta serie es sumamente importante y que queremos ganarla".

Fargas asegura que, aunque Diablos Rojos del México se presenta como un equipo muy fuerte y como el más ganador de la LMB, para Jalisco no representa algo significativo, ya que ellos se enfocan en su trabajo.

“Nosotros vamos a competir y a darlo todo. Tenemos que hacer un buen trabajo y ganará quien sea el mejor. Pero, nosotros no vamos con la mentalidad de que si los Diablos son los más ganadores. Vamos a competir igual como contra Monterrey, ante ellos nos enfrentamos en dos series y salimos con la victoria. Yo creo que no va a ser la diferencia. Vamos a dar lo mejor de nosotros y que sea lo que Dios quiera".

SV