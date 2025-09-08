Carlos Lomelí destaca proyectos de Sheinbaum para Jalisco

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, destacó los avances presentados en el primer informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al subrayar logros en salud, educación, pensiones, seguridad y empleo, ahora reconocidos como derechos universales protegidos por la Constitución.

En conferencia de prensa, el legislador enfatizó que más de 30 millones de familias mexicanas reciben apoyos directos sin intermediarios, lo que en Jalisco representa cientos de miles de hogares con un ingreso seguro que contribuye a una vida más digna.

Asimismo, resaltó que la Beca Universal Rita Cetina beneficia a casi 9 millones de estudiantes de primaria y secundaria en el país, de los cuales más de 700 mil niñas y niños pertenecen a Jalisco.

Lomelí también hizo hincapié en la importancia del Plan Nacional de Infraestructura 2025, que contempla una inversión de 811 mil millones de pesos en trenes, carreteras, hospitales y obras hídricas, con impacto directo en el desarrollo de las regiones.

“Para Jalisco esto se traduce en la ampliación ferroviaria hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara y obras carreteras que impulsarán el desarrollo regional, y desarrollo económico con justicia social", indicó el Legislador de Morena.

Mientras que en la energía y tecnología, Lomelí resaltó que el proyecto Kutsari coloca al Estado como sede de uno de los tres Centros de Diseño de Semiconductores del país, consolidando a Jalisco como referente en innovación.

En materia económica, celebró que el salario mínimo haya incrementado 131% desde 2018, lo que, junto con la disminución de la pobreza laboral al 33.9%, la cifra más baja registrada, refleja un cambio histórico, además, destacó la tasa de desempleo más baja a nivel mundial, de 2.6%, y un récord de 23.6 millones de empleos formales.

Sobre seguridad, Lomelí señaló que gracias a la estrategia implementada por Sheinbaum, los indicadores muestran una reducción del 25% en homicidios dolosos, 27% en feminicidios y 30% en robo de vehículos con violencia.

El legislador aprovechó para lanzar un llamado al gobierno estatal y a los municipios encabezados por Movimiento Ciudadano: “Esperamos que el Gobierno Estatal de Movimiento Ciudadano tenga la madurez de adherirse plenamente al modelo nacional de seguridad, porque la gente de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de cada municipio merece vivir tranquila. La paz no se construye con improvisaciones, se construye con estrategia y compromiso. Al gobernador y a los gobiernos municipales emecistas les hace falta coordinación, y mucha, pero mucha voluntad de servir al pueblo”.

Por otro lado, el senador lanzó fuertes señalamientos contra los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como contra el Gobierno del Estado, al calificar como omisiones jurídicas persistentes en torno a los desarrollos inmobiliarios del Valle de los Molinos y la zona de Colomos: “Huele a corrupción ante la voracidad de los desarrollos inmobiliarios. Hay responsabilidades jurídicas y penales que se tendrán que asumir”, advirtió.

El legislador también hizo un llamado a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), específicamente a Abelino Bravo y José Ramón Jiménez, para que actúen con responsabilidad en las resoluciones relacionadas con ambos casos.

“Estamos muy pendientes de esas resoluciones, hago un llamado a Abelino Bravo y José Ramón Jiménez, tengan cuidado, tomen conciencia, van a cargar con 12 años de ineptitudes, les recuerdo que ya hay un comité disciplinario y la justicia los puede alcanzar”, señaló.

“Es ilógico que por más de 12 años, los gobiernos municipales de Guadalajara no hay un jurídico que pueda ganar ese juicio. Por su parte, al tema que se plantea en Zapopan, habría que preguntar a esa persona que trabajo en Tierra y Armonía, como es que se le fueron los tiempos", y pidió al titular del ejecutivo se ponga a gobernar con responsabilidad este gran estado, concluyó.

