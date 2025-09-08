Jesús Becerra refrenda su compromiso al frente del Sindicato de la UdeG

Este lunes Jesús Becerra rindió protesta como secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), refrendando así el compromiso al frente de la defensa de todas y todos quienes laboran en esta casa de estudios y quienes son parte de esta organización.José de Jesús Becerra Santiago recién estuvo al frente del SUTUdeG durante el periodo 2022-2025, y tras las elecciones celebradas la semana pasada las y los trabajadores le otorgaron su voto para liderar de nueva cuenta este organismo para el periodo 2025-2028, sumando así su cuarto ciclo en el SUTUdeG.En una ceremonia llevada a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Jesús Becerra reafirmó su compromiso de trabajar en beneficio de la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores de la universidad.En su intervención, Becerra Santiago afirmó que continuará trabajando en que las y los agremiados puedan crecer su carrera administrativa, que cuenten con servicios de salud dignos y que se pueda lograr una jornada laborar justa que les permita una vida mejor calidad de vida."Nuestra Universidad de Guadalajara no sería lo que es sin la fuerza, la entrega y el compromiso de sus trabajadoras y trabajadores. Ustedes son el motor que hace posible que la institución cumpla su misión de educar, investigar y difundir la cultura, y transforme nuestra sociedad", manifestó.Durante la ceremonia de toma de protesta estuvo presente la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, quien coincidió en que son las y los trabajadores de esta casa de estudio quienes hacen posible su desarrollo día a día.De esta forma, señaló, la labor sindical del SUTUdeG ha sido clave en la relación que sostiene la Universidad con sus colaboradoras y colaboradores, gracias a que ha mantenido siempre una actitud de diálogo y colaboración en beneficio de la base trabajadora.MF