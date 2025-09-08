El Edificio Arroniz se convierte en escenario de viaje y música con Cine al Estilo Jalisco

Una carretera jalisciense que encierra secretos y un documental que revive cuatro siglos de tradición lírica se encuentran esta semana en el Edificio Arroniz. El jueves 11 de septiembre, el ciclo Cine al Estilo Jalisco, impulsado por la Secretaría de Cultura, ofrecerá una doble función que conecta el cine local con expresiones artísticas de alcance internacional.

La primera cita será a las 18:00 horas con Carretera 15 (2022), dirigida por Rafael Altamira. Antes de la proyección, el cineasta conversará con el público acompañado del actor Paul Pineda. La película, filmada en Jalisco, se ubica en 1989 y sigue a cuatro jóvenes que emprenden un viaje hacia Tequila. Lo que inicia como un escape juvenil se convierte pronto en un laberinto de peligro, paranoia y desconfianza.

Más tarde, a las 20:30 horas, la pantalla recibirá Tiempo de Zarzuela (2023), documental de Cristina Otero Roth producido por López-Li Films. La obra se adentra en la historia de un género que ha marcado la cultura española por más de cuatro siglos, con testimonios de voces fundamentales.

La cinta, que cuenta también con la participación de Plácido Domingo, combina tradición y emoción en un relato audiovisual que reivindica la vigencia de la zarzuela en los escenarios internacionales.

Ambas funciones son de entrada libre.

