Si alcaldes no pueden pagar, nosotros sí: Aristóteles

El gobernador Aristóteles Sandoval destacó era obligación de los municipios pagar las prestaciones y no de ellos pero que si no podían hacerlo, ellos sí. Esto luego de que los alcaldes de la ZMG dijeran que no entregarían a sus policías municipales porque el Gobierno no podría mantenerlas.

El mandatario estatal aclaró a través de una serie de tuits que el presupuesto del Legislativo especificaba que el Ejecutivo aportaría el 50% del sueldo base de los elementos policiales, y que el pago de prestaciones es obligación de "los patrones", es decir, los alcaldes.

Por otra parte, Sandoval Díaz enfatizó que ninguna otra administración estatal había aportado directamente al sueldo de los policías.

También detalló que en vez de confrontación, esperaba que pudieran llegar a acuerdos con los alcaldes municipales, y consideró que los ayuntamientos con mayor presupuesto deberían ser solidarios con los que no tienen recursos suficientes.

"Es una sola AMG y deben ser unidos en proyectos como éste", escribió.

Finalmente, reiteró la invitación a entregar las policías al Gobierno y así concretar la formación del Mando Único estatal, con el cual habían logrado revertir la tendencia criminal.

"Es momento de cumplir y no buscar más excusas. Si no pueden, nosotros sí podemos", puntualizó el gobernador.