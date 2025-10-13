IDEFT e IJA firman convenio para impulsar la paz y capacitación laboral en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la capacitación laboral, la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos en la entidad.

El acuerdo, firmado por los titulares de ambas instituciones, Salvador Cosío Gaona (IDEFT) y Guillermo Raúl Zepeda Lecuona (IJA), busca generar programas de formación continua, talleres y actividades conjuntas que fortalezcan las habilidades en mediación, negociación y gestión pacífica de conflictos, tanto en ámbitos laborales como comunitarios.

Cosío Gaona destacó que esta alianza reafirma el compromiso del IDEFT con una educación que no solo prepara para el empleo, sino que también promueve valores de respeto y convivencia.

“En el IDEFT creemos en la educación como motor de transformación y en la justicia alternativa como una vía para fortalecer la cohesión social y la productividad en Jalisco”, subrayó.

Por su parte, Zepeda Lecuona subrayó que este convenio representa una oportunidad doble: ampliar las herramientas formativas para la ciudadanía y fortalecer las competencias del personal del IJA.

Además de mejorar la empleabilidad de los jaliscienses, este acuerdo ofrece a las y los nuevos recursos técnicos y humanos para desempeñar su labor con mayor empatía y eficacia.

Durante la firma estuvieron presentes Xavier Marconi Montero Villanueva, secretario técnico del IJA; Edgar Ramón Regla Campos, coordinador jurídico; así como Pablo García Arias, director de Vinculación del IDEFT, y José María Ceballos Cruz, director de la Unidad Guadalajara.

Con este convenio, ambas instituciones consolidan una alianza estratégica por la formación integral, la justicia social y la convivencia armónica, en línea con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta de Gobierno del IDEFT.

YC