Si no pueden, entreguen Policías: Aristóteles

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que si los municipios no pueden aplicar la homologación salarial a policías, que le entreguen las corporaciones al Estado. En entrevista, afirmó que la administración estatal sí puede mejorar las condiciones de los elementos.

Este lunes, la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) depositó a los municipios la aportación del Estado para la homologación. Sin embargo, terminaron excluyéndose las prestaciones, y de 50% prometido sólo llegó 32 por ciento. El resto del recurso lo aportarían los municipios para igualar los 17 mil pesos que paga Zapopan.

Ante ello y por la falta de recursos propios en algunos casos, los presidentes municipales y la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) señalaron que la homologación no se podrá concretar.

“Las prestaciones son una responsabilidad del patrón, es una obligación del presidente municipal y el que no pueda que me deje su Policía, yo me encargo de ella y de mejorar sus condiciones”, señaló Sandoval, a pesar de que el marco jurídico federal no se lo permite, pues la reforma para el Mando Único se encuentra congelada en el Congreso de la Unión.

Por su parte, los municipios anunciaron aumentos salariales a sus policías, aunque no todos lograron la homologación.

En Tlaquepaque, la presidenta municipal María Elena Limón García, señaló que a partir del lunes los elementos tlaquepaquenses recibirán un incremento de 15% correspondiente a los recursos que debía aportar su administración para igualar los sueldos. El salario de los policías de línea pasará de 13 mil 489 pesos a 15 mil 591 pesos.

“La administración municipal tomó la decisión de pagar la parte que nos corresponde para cumplir puntualmente nuestro compromiso”. Agregó que no han recibido los recursos estatales.

En Tonalá, alrededor de 35 policías se manifestaron a las afueras de la presidencia municipal para protestar por la falta de aumento salarial. Tras una reunión con los inconformes, el alcalde Sergio Chávez anunció que a partir de febrero tendrán un incremento de seis por ciento.

“No se consideraron las obligaciones patronales (...) es ahí donde ya no nos dan los números que presupuestó el Gobierno del Estado para subsidiar este incremento”, explicó. El salario base pasará de 11 mil 463 pesos a 12 mil 266 pesos.

El alcalde tapatío, Enrique Ibarra Pedroza, señaló por su parte que sí lograron concretar la homologación a los policías tapatíos, pues indicó que su administración cuenta con recursos suficientes. Recordó que los salarios del municipio ya estaban cercanos a los de Zapopan.