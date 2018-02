No entregaremos a policías: alcaldes

Presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) respondieron al gobernador Aristóteles Sandoval que no entregarán a sus policías luego de que el mandatario estatal los retó a ceder sus corporaciones al Estado si no podían pagar la homologación salarial.

Alberto Uribe, primer edil de Tlajomulco, señaló que si el Gobierno estatal no pudo entregar la parte que le correspondía para la homologación, mucho menos podrá pagar los sueldos de todos los elementos municipales.

"Claro que no las vamos a entregar y menos cuando el Ejecutivo del Estado no tiene lana ni para pagar a la Fuerza Única Metropolitana, ni para cumplir su palabra. Sería más fácil en este momento que le pudieramos prestar nosotros a lo mejor".

Además, el marco jurídico federal no les permite ceder sus corporaciones al Estado pues la reforma para el Mando Único se encuentra congelada en el Congreso de la Unión.

En rueda de prensa conjunta, los ediles metropolitanos acusaron al Gobierno del Estado de dejarlos plantados pues no les entregó el recurso prometido para poder igualar los sueldos de los policías a los 17 mil que paga Zapopan a sus uniformados.

El acuerdo era que el Estado aportara la mitad de los recursos necesarios pero el lunes la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) depositó sólo el 32% pues terminó excluyendo las prestaciones.

"Los municipios aprobamos el 50% del incremento en nuestros Cabildos y el Estado tendría que aportar el 50% pero nos salen con una dominguera de decir que no, que sólo va a aportar la parte proporcional del salario y todavía se atreve a decir que si nosotros no podemos pagar que se la demos. El que no puede es el Estado, no cumplió su palabra y nos dejó embarcados con los policías", señaló Uribe.

Enrique Ibarra Pedroza, presidente municipal interino de Guadalajara, acusó al gobernador de politizar el tema de la seguridad y de utilizarlo como plataforma electoral.

"Con la seguridad no se juega. Se trata de una agenda pendiente, permanente y prioritaria para la ciudad. La sociedad ha depositado en nosotros una enorme responsabilidad y no podemos permitir que un tema tan sensible y serio se desvíe a la arena política y electoral y se frivolice. Esta situación es inadmisible".

Pablo Lemus, primer edil de Zapopan, afirmó que los municipios hacen un esfuerzo presupuestal importante para brindar seguridad a los ciudadanos pues señaló que mientras el Gobierno del Estado dedica el cuatro por ciento de su presupuesto total a este tema, ellos destinan el 20 por ciento.

"El Gobierno del Estado habla de apoyar en seguridad, pero no lo refleja en el presupuesto. El Gobernador lo que debería de hacer es demostrar su solidaridad, ser subsidiario con los municipios y decirles les ayudamos porque lo más importante es la seguridad de todos".

Alcaldes analizan regresar dinero estatal de homologación

Los ediles metropolitanos indicaron que analizan regresar al Gobierno del Estado el dinero que les depositó para la homologación salarial de los elementos. Señalaron que aún no saben si firmarán el convenio con el Ejecutivo estatal para recibir depósitos los siguientes meses.

Explicaron que el Estado les entregó los recursos a través de cheques cuando las reglas de operación del acuerdo aprobado en septiembre pasado era que se creara una cuenta para ahí depositar el dinero. Por ello, señalaron que desconocen el origen de los recursos.

Alberto Uribe, primer edil de Tlajomulco, explicó que la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) rompió la ley al entregar el dinero sin que se firmara antes el convenio.

"El mismo decreto, en su octavo transitorio, establece que tiene que haber una cuenta en la que se deposite. ¿Cómo nos depositan si no hay convenio y si no hay una cuenta? Para empezar violaron la ley al mandar este dinero", indicó.

"No están cumpliendo la palabra y si no la van a cumplir, nos quedamos con nuestro 50% de homologación, tenemos que analizarlo".

Héctor Álvarez, presidente municipal de Zapotlanejo, señaló que el convenio sólo asegura que cuenten con el subsidio para el siguiente año. Explicó que si la entrega de recursos se suspende, enfrentarían una situación muy grave.

"Nosotros estamos tentados a regresar ese dinero mientras no se aclare la situación. Hasta que no nos sentemos a platicar otra vez con el gobernador. Invito al señor gobernador que cuando intente dar estas ayudas a los municipios y en estos casos tan delicados como lo es el tema de seguridad, lo haga al 100%, como debe de ser", señaló al precisar que ellos ya aseguraron los recursos que les correspondían. El salario de los policías municipales pasará de 10 mil a 13 mil 500 pesos.

La primer edil de Tlaquepaque, María Elena Limón, señaló que los municipios que cuentan con un presupuesto menor hicieron un gran esfuerzo para destinar los recursos que les correspondían de la homologación.

"Con mucho sacrificio en Tlaquepaque autorizamos este año por Cabildo 35 millones más para la homologación, ese fue el acuerdo que tomamos. Así que le pedimos al gobernador que cumpla la palabra, porque nosotros los municipios la estamos cumpliendo".

No habrá aumento salarial a policías en Juanacatlán

Refugio Velázquez, presidente municipal de Juanacatlán, señaló que en su municipio no habrá aumento salarial para los policías por falta de recursos. Señaló que su administración no tiene la suficiencia financiera necesaria

"Lo que nunca se habló es cómo le va a hacer Juanacatlán y cómo nos va a apoyar el Estado. Nuestros policías ganan seis mil pesos, se tendrían que aumentar 11 mil de los cuales a mi me tocan cinco mil 500. ¿Yo de dónde le aumento? Yo sí le entro a la homologación pero que me ayude. Vamos a darle su aumento a los policías, pero vamos dialogando, vamos conversando, que me ayude".

"El policía sí se merece ese aumento y más porque los policías municipales, aunque su labor es preventiva, día a día arriesgan sus vidas en las calles".

Sin embargo, los ediles metropolitanos participaron en las mesas de trabajo de la homologación salarial por lo que los problemas de insuficiencia presupuestal de algunos municipios tuvieron que abordarse.

Al respecto el administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), Marco Valerio Pérez Gollaz, indicó que sí se tocó ese tema y que la palabra presupuesto por sí misma da la solución.

"En esa ruta se habló del gran esfuerzo que los pequeños municipios iban a generar porque precisamente les implicaba un esfuerzo importantísimo en el ánimo de construir seguridad".