Declaran a tres municipios como espacios libres de plagas del aguacate

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, (SADER), declaró a tres municipios y una zona agroecológica en Jalisco, como zona libre de Plagas de Barrenadores de Hueso del Aguacate.

De acuerdo con la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los municipios de Tamazula de Gordiano, Magdalena, Tolimán y el Área Agroecológica de Tuxpan, conocida como "Canoas" en Jalisco, se encuentran libres del barrenador grande del hueso del aguacate (Heilipus lauri).

Jalisco contaba con 18 municipios reconocidos como libres de los barrenadores de hueso del aguacate; ahora suman 21 municipios y un área agroecológica de Tuxpan.

Los espacios también se encuentran libres del barrenador pequeño del hueso del aguacate (Conotrachelus aguacate y C. Perseae), y de la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer).

Antes de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, Jalisco contaba con 18 municipios reconocidos como libres de los barrenadores de hueso del aguacate, por lo que, con los reconocimientos publicados en el DOF, ahora son 21 municipios y un área agroecológica.

El reconocimiento beneficiará a los productores de esos municipios, ya que con esto se eliminan las restricciones fitosanitarias para la movilización nacional y exportación de aguacates, que se aplican a las regiones con presencia de las plagas conocidas como los barrenadores del hueso del aguacate.

La declaratoria publicada en el DOF de zona libre, contribuye a cumplir el objetivo de mejorar el estatus fitosanitario de las zonas aguacateras en Jalisco.

También brinda a los productores la posibilidad de comercializar sus productos en condiciones más favorables, tanto en mercados nacionales como internacionales, ya que les abre la oportunidad de exportar este fruto "Hecho en Jalisco".

Cabe destacar que, previamente, técnicos de la Dirección General de Sanidad Vegetal, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), aplicaron las medidas fitosanitarias para determinar la ausencia de los barrenadores del hueso del aguacate, con base en evaluaciones del estatus de las plagas en las mencionadas regiones.

Los especialistas, pudieron constatar que los productores en Jalisco, cumplen con las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-066-FITO-2002 y NOM-069-FITO-1995.

Los acuerdos señalan también que, para conservar el estatus y proteger las zonas libres de barrenadores del hueso del aguacate, los productores deben aplicar las medidas establecidas en las mencionadas normas.

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) y en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), continúan con los trabajos para el manejo del barrenador de las ramas (Macrocopturus aguacatae) para reducir los niveles de infestación, sobre todo en aquellos municipios con el reconocimiento de zona libre de barrenadores de hueso.

Claves

Los municipios libres de barrenadores del aguacate son Gómez Farias, Zapotlán El Grande, Sayula, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Tapalpa, Zapotiltic, Valle de Juárez, San Gabriel, Valle de Guadalupe, Arandas, Quitupan, Chiquilistlán, Tepatitlán de Morelos, San Juanito Escobedo, Ahualulco de Mercado, Mixtlán, Tamazula de Gordiano, Magdalena, Tolimán y el Área Agroecológica "Canoas" de Tuxpan.