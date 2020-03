Setran registra avance de 50% en operación de prepago

La mitad de los camiones que operan bajo el modelo de ruta empresa ya tienen activo el sistema de prepago electrónico y a finales de abril debe estar operando en todas las unidades, informó Miguel Ángel Sánchez de Santiago, director de transporte de pasajeros de la Secretaría de Transporte del Estado (Setran), recordó que contar con el pago electrónico activado es uno de los requisitos que deben cumplir los transportistas para aspirar a acceder al fondo de 500 millones de pesos (MDP) que ofreció Gobierno del Estado para apoyarlos en la renovación de unidades.

Sostuvo que en ese mismo plazo tendrán habilitados 700 puntos de recarga para las tarjetas de prepago, comentó que por cuestiones de espacio será complicado que haya máquinas de reposición a bordo de los camiones.

Sobre las quejas por el cobro excesivo en algunas rutas que no dan cambio, cuando no se deposita exacta la tarifa de nueve pesos con 50 centavos, el funcionario dijo que el objetivo es que con el pago electrónico se solucionen esos señalamientos. Recordó que la norma técnica sobre el pago electrónico no obliga a tener equipos que den cambio.

“La intención no es que den cambio, sino que sean pagos electrónicos. Tenemos que alcanzar en el plazo (abril) estamos a marchas forzadas con los procesos y poder cumplir las expectativas”, dijo.

Añadió que actualmente solamente una, de las cuatro empresas autorizadas para que los transportistas contraten la instalación de equipos de prepago, cuenta con mecanismos que dan cambio.

