La Troncal 19, ex 380, la ruta con más quejas por sistema de cobro

Guadalupe Hernández comenta que su principal problema como usuaria del transporte público es que los sistemas de cobro funcionan con fallas.

“Aparece (en el lector) que la tarjeta caducó, aunque tenga saldo. Y como no acepta monedas de 50 centavos, a fuerza tengo que pagar los 10 pesos”.

Por Transparencia, la Secretaría de Transporte (Setran) informa que de 35 rutas con prepago, 19 fueron señaladas por los pasajeros por problemas relacionados con la recaudación.

El derrotero con más quejas es la Troncal 19 (T-19), antes 380: suma 17.

En el último año, la dependencia estatal recibió 43 reportes vinculados al sistema de cobro.

Diego Monraz, secretario de Transporte, responde que se verificará la operación de las máquinas.

Sin embargo, remarca que los aparatos no aceptarán las monedas pequeñas de cincuenta centavos, por lo que recomienda el uso de la tarjeta electrónica.

La principal queja de los usuarios va hacia el cobro. ARCHIVO

Culpan a la pasada administración por fallas en el sistema de recaudo

Prometen que en el primer trimestre de este año se contará con 500 puntos fijos para la venta de tarjetas electrónicas

El secretario de Transporte (Setran), Diego Monraz, recuerda que los aparatos de recaudo no pueden dar cambio de 50 centavos debido a los problemas de espacio para guardar las monedas. Así responde a las quejas de usuarios.

“Son volúmenes físicamente grandes que no pueden ir a bordo de una unidad del transporte público. Por eso no dan cambio, en ningún lugar del mundo”.

Ante las fallas de los equipos para leer las monedas nuevas de 50 centavos, que son más pequeñas, el funcionario contesta que es porque en la norma técnica no se especifican los dos tipos de monedas.

“Es una limitante, más no es una deficiencia, porque así la norma técnica fue estipulada y así empezaron a fabricar e instalar los equipos desde hace más de un año, desde la anterior administración (de Aristóteles Sandoval)”.

Sostiene que el problema se puede subsanar mediante el uso de la tarjeta electrónica. Aunque el plástico solamente está a la venta en las estaciones de las Líneas del Tren Ligero y en las oficinas de la empresa TISA, ubicada en el Centro de Guadalajara, prometen que en el primer trimestre del año habrá 500 puntos fijos para su adquisición, a través de tiendas de conveniencia.

El titular de Transporte indica que el Gobierno del Estado otorgó un recurso por 310 millones de pesos a los transportistas para que instalaran los sistemas de prepago.

Detalla que la validación de las empresas que brindan los equipos la hace el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur). Mientras que la Dirección de Transporte Público se encarga de verificar la instalación y un correcto funcionamiento.

“Hasta el día 9 de diciembre del 2019, existen registradas 35 rutas con sistema de cobro con tarjeta, lo que equivale a mil 594 unidades. Las unidades en proceso de incorporación son tres mil 690 distribuidas en 104 rutas”, precisa la Setran.

La norma general de carácter técnico que describe las características del “sistema interoperable de recaudo para los sistemas de transporte público masivo y colectivo, así como otras modalidades de transporte público de pasajeros que se adhieran”, detalla que el sistema está conformado por un comité rector, una cámara de compensación, un fideicomiso y los sistemas del Macrobús, del Tren Ligero, colectivos y bicicletas. Aunque no precisa el tipo de monedas a utilizar, el comité rector tiene la posibilidad de gestionar la “actualización de la presente norma a futuras necesidades”.

Este comité está conformado por el gobernador del Estado a través del secretario de Transporte o quien éste designe como representante, el secretario de Administración, el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el titular de la Contraloría y cuatro representantes de los sistemas de transporte.

Observatorio de Movilidad espera respuesta a las recomendaciones

“No sólo no dan cambio, sino que los lectores no funcionan… tampoco hay los suficientes lugares para comprar la tarjeta electrónica. La información no es suficiente”.

Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco, remarca que han lanzado recomendaciones sobre el tema del pago electrónico; sin embargo, no hay respuesta.

“No sólo no dan cambio, sino que los lectores no funcionan… tampoco hay los suficientes lugares para comprar la tarjeta electrónica. La información no es suficiente”.

Aunque las tarjetas se pueden adquirir en el Tren Ligero, indica que muchas personas no pueden desplazarse hasta las estaciones. Además de que muchas veces los lectores están tapados.

Recuerda que cuando el Gobierno del Estado presentó los plazos en el proyecto de modernizar el transporte, el tema del prepago era de los más importantes.

De las 15 recomendaciones del informe que realizó la Contraloría Ciudadana sobre las primeras cuatro rutas troncales, cinco tienen que ver con el sistema de pago.

“Es algo que se tiene que evaluar o corregir porque, al final, la gente termina pagando los 10 pesos. Se requiere una estrategia de comunicación ambiciosa para que la gente conozca los beneficios o tenga conocimiento de dónde puede adquirir la tarjeta. Pero si todos tienen tarjeta y siguen lectores sin funcionar, hay que tener alternativas”.

También considera que aunque el tema no está especificado en la norma general de carácter técnico, sobre el recaudo no se debería “pasar la bolita” a la anterior administración, sino buscar soluciones a favor de los usuarios.

“No nos ponemos a pensar que una familia destina 30% de su salario en el transporte público. Si hablan de normas técnicas, no hay ningún cambión urbano que cumpla totalmente con ellas”.

Otro problema que han detectado tiene que ver con la ubicación de las máquinas, ya que fueron instaladas en diferentes puntos de las unidades sin una homologación, por lo que el usuario se confunde y, a veces, no sabe ni dónde está el lector de la tarjeta.

“Es confuso para los usuarios que utilizamos muchas rutas. Deben existir varios lineamientos”.

Agrega que el Gobierno del Estado recibió sus recomendaciones y están a la espera del cumplimiento y de que se realice una nueva reunión.

“Nuestro trabajo es supervisar y vigilar que todo se haga de la mejor manera. Nuestras recomendaciones son vinculantes, deben cumplirlas o responder por qué no se van a cumplir”.

EL DATO

Avance

Hasta el 9 de diciembre del 2019, existían 35 rutas con sistema de cobro con tarjeta, lo que equivale a mil 594 unidades.

Las unidades en proceso de incorporación son tres mil 690 distribuidas en 104 rutas.

Rutas con más quejas

T-19 637 78-C C-08 C-65 C-53 52-B C-46 C-34 163 T-01 C-36 C-29 C-98 T-09 C-54 C-123 C-71 C-13

Fuente: Setran, con corte al 9 de diciembre de 2019

El director general del Macrobús acepta que se tienen problemas con los equipos actuales de cobro, ya que son aparatos viejos. ARCHIVO

Tras problemas, renovarán el sistema de cobro del Macrobús

La Secretaría de Transporte anunció en días pasados que el sistema del cobro en el Macrobús será homologado con la misma tarjeta que se utiliza en las rutas del Siteur y los autobuses urbanos, ya que actualmente el plástico es distinto.

Luis Alonso Martínez Sáenz, director general del Macrobús, informa que se prepara la migración al nuevo sistema.

“Esperemos que este mismo mes (enero de 2020) empiece la instalación en las primeras estaciones y las unidades alimentadoras, para que en los primeros tres meses ya quede el 100% de la renovación del sistema de prepago”.

Explica que el saldo de las tarjetas actuales se pasará a las nuevas. Al respecto, se está planeando un programa específico para realizar las acciones. Afirma que la concesionaria absorberá el costo de los nuevos equipos.

Martínez Sáenz acepta que se tienen problemas con los equipos actuales, ya que son aparatos viejos.

“Se les está dando el seguimiento para la reparación con las refacciones y técnicos que se tienen por parte de la concesionaria, pero el trabajo de fondo es la sustitución actual”.

Estima que la sustitución comenzará en las estaciones con mayor afluencia, como Fray Angélico y San Juan de Dios.

“Vamos a instalar los nuevos equipos… y van a estar funcionando los dos simultáneamente. Así paulatinamente vamos a ir sustituyendo según las estaciones que tengan la mayor demanda”.

En mayo de 2019 este medio dio a conocer que en seis años se duplicaron las quejas en contra de este transporte. El principal señalamiento fue por las “fallas en la recarga de la tarjeta”, seguido de las “unidades saturadas y la frecuencia de paso”, así como por “maltrato de personal”, además de otros motivos. Entre las 320 irregularidades detectadas por el Siteur durante el proceso de entrega-recepción, se exhibió que en el Macrobús había un abandono del sistema de prepago y de la infraestructura, así como falta de mantenimiento del carril exclusivo.

Principales denuncias

Fallas en la recarga de la tarjeta.

Unidades saturadas y la frecuencia de paso.

Maltrato de personal.

En el Tren Ligero, de enero a octubre de 2019, de los 39.1 millones de viajes, 70% ya fue con tarjeta. ARCHIVO

Aumenta uso de tarjeta en el Tren Ligero

Patricia Díaz dice que, desde hace tres meses, comenzó a utilizar su tarjeta electrónica en el Tren Ligero de Guadalajara. Acepta que antes le daba flojera porque no utiliza tanto el servicio.

“Solamente me muevo en el tren cuando vengo al Centro de Guadalajara, que es como una o dos veces al mes”.

Explica que prefería comprar el pasaje único, pero luego se dio cuenta que la tarjeta le otorga un descuento en la Línea 1 de SiTren.

Vía Transparencia, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) comparte que la Línea 1 registró 47.6 millones de viajes en 2018, de los cuales, 65% fue con tarjeta y el 35%, en efectivo. De enero a octubre de 2019, de los 39.1 millones de viajes, 70% ya fue con tarjeta.

En la Línea 2 del Tren Ligero, 69% de los 33.8 viajes registrados durante 2018 fue con tarjeta, mientras que de enero a octubre de 2019, la cifra aumentó a 72% de viajes realizados con prepago, de un total de 26.9 millones de viajes.

El Siteur indica que entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2019 se vendieron 320 mil 694 tarjetas Innovacard, que ahora es Mi Transporte.

Estos plásticos también funcionan en los derroteros de la ruta-empresa.

Por otra parte, informan que se incrementaron los transbordos entre las líneas del Tren Ligero y el programa SiTren. En 2018 documentaron 1.4 millones de transbordos en los dos modelos. Y de enero a noviembre de 2019 registraron 1.5 millones.

De SiTren a Tren, durante 2018 fueron 585 mil transbordos. Y en los primeros 11 meses del año pasado fueron más de 664 mil.

El descuento es del 50% para los usuarios que cuentan con tarjeta; es decir, que tras utilizar alguna línea del Tren Ligero, si se aborda alguna ruta de SiTren o viceversa, el costo de ese pasaje sale en 4.75 pesos.

Fideicomiso falla en transparentar datos

El fideicomiso de “Inversión y administración para la mejora de la seguridad vial” no transparenta información, pese a que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) anunció que es un sujeto obligado indirecto, debido a que generaba recursos propios como parte de la recaudación por las

fotomultas.

En la página de la Secretaría de Hacienda está el apartado para la información del fideicomiso, pero no enlaza a ninguna liga.

De este fideicomiso se erogaron los recursos para los transportistas, de acuerdo con las reglas de operación del programa de “Apoyo para los prestadores de servicio del transporte público en la implementación del sistema de pago electrónico”, publicadas en el Periódico Oficial de Jalisco.

Se detalla que el presupuesto a ejercer es de 310 millones de pesos, sujetos a la suficiencia presupuestaria que defina la Hacienda Pública del Estado, ya que los fondos salieron de la partida 4614 del presupuesto de Jalisco, correspondiente a las transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo.

En el documento se precisa que “los apoyos que se otorguen a través del programa implican el uso de recursos públicos, por lo que su ejercicio estará sujeto a las disposiciones aplicables vigentes en materia de auditoría”.

Las empresas que expusieron sus equipos, costos y sistemas de operación fueron: Idear Electrónica (BEA), EB Jalisco (EB), Servicios y Estudios para Transporte Innovador y Movilidad (SETIM), Tarjetas Integrales (TISA), Desarrollos Tecnológicos (NRTEC), Editando la Innovación (EDIT) y Hard Surf.



"Soy sincero: no veo mejoría. Son camiones nuevos, pero al mes y medio andan todos chocados, sucios, sin frenos. Ojalá que algún día tengamos algún cambio real"

-Alejandro Cárdenas, usuario del transporte público.

Desconocen número de viajes y transbordos

La Secretaría de Transporte responde que no tiene información respecto a la cantidad de usuarios que mueve cada unidad del transporte público, por lo que desconocen cuánto es el excedente que reciben por los 50 centavos extra al costo del pasaje.

Un estudio realizado por la Comisión de Tarifas en 2016 arrojó como recomendaciones que el servicio del transporte de pasajeros deberá de mejorar sustancialmente con el cambio del modelo operativo, dando lugar al reordenamiento de rutas, la ampliación de la cobertura del servicio y la estandarización en su calidad, la modernización del parque vehicular y la producción en tiempo real “de la información para el usuario, el operador y los organismos públicos reguladores, y sobre todo, la integración tarifaria con el sistema de prepago”.

Además, en el último dictamen publicado sobre la tarifa técnica aprobada en 9.50 pesos, en el cual se basó la decisión para actualizar el costo del pasaje a las rutas que cumplieran con los requisitos, se puntualiza que ese costo incluye el descuento por transbordo.

“Es el promedio ponderado del costo de transbordo respecto a la tarifa completa y la cantidad de las transferencias entre las rutas troncales con sus respectivas alimentadoras”, se menciona en el documento.

De acuerdo con el esquema, los usuarios de las rutas troncales y alimentadoras obtendrían descuentos al transbordar, lo que tampoco ocurre.

También aplicaría para usuarios de transporte masivo, como el Tren Ligero y el Macrobús, y los derroteros de la ruta-empresa.

Se estimó que el sistema integrado de transporte público en la ciudad tendría un promedio diario anual de 4.8 millones de boletos vendidos.

Usuarios señalan que no hay mejoría en el servicio de transporte público. ARCHIVO

TESTIMONIOS

“Aún sigue el mal servicio en camiones”

Alejandro Cárdenas afirma que aunado a las fallas en el prepago, las unidades de la ruta-empresa mantienen los vicios anteriores. “Aún sigue el mal servicio en camiones, además manejan a altas velocidades. Traen los camiones sucios por dentro, no me ha tocado verlos limpios… y frenan fuerte”.

El joven cuenta que todos los días utiliza el transporte público para ir al trabajo, principalmente las rutas T04 A, antes 646, y la 632.

Aunque la ruta T04 A comenzó a cobrar 9.50 apenas en diciembre pasado, el usuario sostiene que se tienen problemas con los lectores de monedas.

“Necesitan arreglarlos. Veo mal el aumento porque no hay ningún cambio, siempre me tocan llenos, por más que no quede espacio, siguen subiendo gente. Te dicen que te recorras cuando vas apretado, casi casi para explotar. No entiendo cómo es posible esa irresponsabilidad”.

Explica que hace poco fue a tramitar su tarjeta, pero le dijeron que no se la podían dar porque no era estudiante. También ha visto que en rutas diferentes a la 646, como la 51, tapan la parte de la tarjeta para que la gente pague con efectivo.

Padece deficiencias

José Julián Cruz batalla para que los lectores de las máquinas acepten sus monedas, incluso aunque no sean las de 50 centavos.

Calcula que de los cinco días que utiliza el camión, en tres días le toca suerte que detecten sus monedas.

“En ocasiones tampoco lee las monedas sucias o gastadas. Por ejemplo, si pusiste seis pesos, pero no te aceptó las otras, ya tienes que poner la de 10 pesos; de lo contrario, te bajan. Es como un asunto de azar… se hace un proceso muy lento y enredoso”.

Acentúa que no sabía que podía pagar con tarjeta, ya que no conoce a más personas que la tengan ni ha visto datos al respecto.

“Nadie dijo nada, allí en el camión la información que te daban es que tenías que traer el cambio. Nadie me ha dicho nada de la tarjeta. Yo pensaba que era puro efectivo”.

Carlos Cervantes concuerda con este usuario. Comenta que no solamente es el problema de los 50 centavos, sino que hay fallas en los lectores. “El otro día vi en internet que una chava sacó la cuenta de que una persona que utiliza cuatro camiones diarios estaría dando hasta 50 pesos al mes en excedentes por los 50 centavos. Imagina eso por todos. ¿Y quién se está quedando con eso?”.

Usuaria dice que no respetan su descuento

María Eugenia Córdova relata que tiene problemas con su tarjeta electrónica, en su modalidad de estudiante. El pasado 2 de enero acudió a las oficinas del Centro para tramitar su plástico. Aunque le recargó 200 pesos no se la aceptaron en tres rutas del transporte público que tomó, incluida la Troncal Américas, anteriormente conocida como 634.

“Tuve que dar los 10 pesos porque, además, los transvales se vencieron en diciembre y en las recaudadoras no están vendiendo nuevos. Ni para dónde hacerse”.

Primero pensó que era por el periodo vacacional y escribió a la ruta troncal de Américas para preguntarles al respecto. Informa que le contestaron que la ruta no tenía la facultad de aceptar el descuento y aún no tenían fecha para su validación, por lo que le recomendaron el uso del transvale.

“En la recaudadora también le pregunté a la muchacha y me dice que han tenido muchas quejas por ese motivo, pero que no pueden hacer nada. Te dicen que tramites la tarjeta, pero no la van a aceptar”.

La mujer considera que las autoridades deberían avisar qué día se va a aceptar la tarjeta para que los usuarios se puedan prevenir. Y si no se puede, ofrecer otros métodos para la validación del descuento.

Sigue: #DebateInformador y participa en Twitter en el debate del día @informador

Transporte público

¿Cuáles rutas presentan las mayores fallas en la ciudad?

JL