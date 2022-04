Semana Santa 2022: ¡En el mar la vida es más sabrosa! Se triplican salidas de autobuses en Jalisco

El aumento de corridas de autobuses de la Nueva Central Camionera se triplicó estos días santos, según encargados de una línea de transportes. De 150 camiones diarios que normalmente salían de esta terminal, se suman otros 300 más, especificaron que la mayoría con destino a las playas cercanas: Puerto Vallarta, Melaque, Mazatlán, Manzanillo y otros destinos.

La mayoría de los pasajeros coincidió en que no han tenido problemas con sus salidas, ya que consideran que la compañía transportista se organizó aumentando el flujo, solamente los que salían a otras ciudades tenían que esperar un par de horas.

Daniela Gutiérrez, joven turista que esperaba su camión en la terminal de Primera Plus, dijo que no hubo problemas en la organización y que disfrutaría de lo que resta de la Semana Santa con amigos.

“No, nada, todo bien en la logística, salgo de vacaciones a Manzanillo, allá me veo con amigos y amigas, el camión sale en un rato, sin problemas”, dijo.

Se dispararon las salidas

Leticia Peregrina Llamas, subgerente de Primera Plus, explicó que aumentaron 200% sus salidas para evitar retrasos de los usuarios.

“Nos comprometemos con nuestros pasajeros, por eso ampliamos nuestras corridas, para que puedan llegar a sus destinos sin ningún inconveniente, durante toda la semana yo creo que van a salir aproximadamente 20 mil viajeros”, señaló.

Iván García, de Lagos de Moreno, regresa a su casa después de estar unos días en Guadalajara arreglando el papeleo de la visa de Estados Unidos en las oficinas del consulado.

“No he tenido ningún problema, me corrieron antes del hotel, y tenía mi autobús de salida a la 4:00 de la tarde, sí me lo pudieron cambiar, hablé con la supervisora y ya cargó todo bien. Se resolvió y ya salgo a la 1:40 de la tarde, para pasar tiempo con la familia y disfrutar de las vacaciones, vamos a acampar en un rancho cerca de Lagos”, dijo.

Cupo lleno

Por su parte, Marcos sí tuvo que esperar tres horas, ya que dos salidas con rumbo a Irapuato, Guanajuato, estaban con todos los cupos agotados.

“Llegamos para tomar el camión de las 10:40, vamos a Irapuato, ya no había lugares, esperamos a las 11:40 y tampoco había, las 12:00 y ya nos vamos en el de las 13:30 horas, ya lo teníamos de regreso, me los iban a canjear, informan que es mucha la afluencia de pasajeros y lo entendemos así”, acotó.

