Por su comida, sus lugares y, sobre todo, su gente turistas visitan la Perla Tapatía en estas vacaciones.

Como José Antonio Mejía, quien desde hace 25 años aprovecha los días de asueto para viajar de Uruapan, Michoacán, a Guadalajara.

"Me gusta todo, pero sobre todo la gente, es muy amable. Cada año estamos por acá. Es una ciudad muy bonita y creo que en casi ninguna parte de la República la gente es tan amable como aquí. No me canso de venir aquí, no hay mejor ciudad que Guadalajara para visitar. Uno se siente bien, mejor que en otros lugares", compartió.

Hace tres semanas, la Secretaría de Turismo dio a conocer que, durante el año pasado, luego del regreso a las aulas, la reapertura de negocios y la reactivación de las actividades recreativas, entre otras medidas, el Estado aumentó la afluencia turística nacional: pasó de 11.3 millones en 2020 a 15.8 millones en 2021.

Y este año el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Juan Carlos Mondragón, dijo que se espera otra mejora tras la decisión de la Mesa de Salud de permitir que las empresas y comercios regresen al 100% de sus aforos.

En esta Semana Santa ya se ve la afluencia de turistas. Hay quienes visitan la ciudad de punta a punta, como desde Chihuahua o desde Yucatán. Así como desde la capital del país.

Maricela Hernández y su familia viajaron desde Ciudad Juárez no sólo para conocer la ciudad, sino también para disfrutar el partido Chivas contra Monterrey esta noche.

"Nos ha gustado todo, los espacios, la comida y la gente. Los tacos fueron la comida que más nos gustó", dijo.

Erika Avena, también de Ciudad Juárez, visitó la Perla Tapatía con su hermana y su hija para conocer las costumbres, los lugares que salen en redes sociales y la comida.

"Ayer fuimos a Mazamitla y está bien bonito el pueblo. Vimos los voladores de papantla. También fuimos a Chapala y comimos en un restaurante muy acogedor con mariachi. Nos gustó muchísimo su gente, muy servicial, todo nos dan a probar o a ver lo que fabrican. De gastronomía comimos unas enchiladas y soles muy ricos en El Parián de Tlaquepaque. Esperemos volver", expresó.

El yucateco Gilberto decidió visitar la ciudad, pero también conocer Tequila y Chapala.

"Es la primera vez que venimos. Vamos a ir a Tequila, ver los paseos de agave, mañana planeamos ir a Tlaquepaque y también queremos visitar el Zoológico Guadalajara. Apenas llegamos pero nos han gustado los monumentos, de lo poco que hemos visitado es muy bonito", dijo.

Mientras que Kevin Ponce viajó desde la Ciudadanía de México a Jalisco con su familia para traer a su papá.

"Queríamos que conociera Tequila. Nos gustan los edificios pintorescos y la gente, es muy amable, la comida y los pueblos aledaños, como Tequila que ya hemos visitado. Aunque hace cinco años que no veníamos y se ve más ordenada y más limpia la ciudad", dijo.

JL